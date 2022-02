Kasparov: verbied Russia Today, pas op voor vijfde colonne van Poetinisten

De voormalige Russische schaakkampioen Garry Kasparov, die al sinds jaar en dag een criticaster is van Vladimir Poetin, ziet met de inval in Oekraïne zijn gelijk bevestigd. Op Twitter roept hij het Westen op Oekraïne militair te steunen, met alles behalve soldaten.

Er moeten keiharde maatregelen worden genomen tegen Rusland, vindt Kasparov. Hij pleit ervoor om de wereldwijde propagandamachine van Poetin uit de schakelen. Het Kremlin probeert al tijden om via propagandazenders als Russia Today de publieke opinie in het Westen te beïnvloeden. Daarnaast beschikt Rusland over een groot trollenleger in Sint-Petersburg dat via sociale media tweedracht probeert te zaaien in andere landen. “Help de dictator niet langer met het verspreiden van leugens en haat”, aldus Kasparov.

De mensenrechtenactivist waarschuwt voor de “vijfde colonne” van Poetin-apologeten “van uiterst links en rechts”. Hij wil dat Poetins “lakeien” in het Westen worden aangepakt. Als voorbeeld noemt hij de voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder, die begin deze maand nog een zetel kreeg aangeboden in de raad van bestuur van Gazprom. Ook Donald Trump en zijn volgelingen krijgen een veeg uit de pan.

-Support Ukraine militarily, immediately, everything but boots on the ground. All weapons, intel, cyber.

-Bankrupt Putin's war machine. Freeze & seize Russia's finances & those of him and his gang.

-Kick Russia out of every intl & financial institution. PACE, Interpol, etc 2/5 — Garry Kasparov (@Kasparov63) February 24, 2022

-Expose and act against Putin's lackeys in the free world. If Schröder and his ilk continue to work for Putin, bring charges. Ask the owners & advertisers of networks platforming Putin propagandists like Carlson why they allow it. 4/5 — Garry Kasparov (@Kasparov63) February 24, 2022