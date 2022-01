Katja Schuurman onthult dat ze ‘zeker 180 keer’ werd aangerand

Katja Schuurman onthult een posting op Instagram over de zwijgcultuur rond seksueel geweld dat ze in haar leven zeker 180 keer ongewenst is belaagd. “Ik had in mijn leven tot nu toe zeker 180 aangiften kunnen doen voor aanranding. Ik deed het niet. Omdat ik dacht dat het normaal was. Dat het erbij hoorde. Dat -de meeste- mannen gewoon zo zijn.” Ze doet de schokkende onthulling in een bericht dat ze schrijft om vrouwen die slachtoffer zijn van dergelijk mannengedrag een hart onder de riem te steken.

Praat jezelf geen schuld aan. Wees even stil. Probeer heel eerlijk te luisteren naar jezelf. Naar je hart, naar je intuïtie, je diepe ware weten. Dan weet je namelijk dat het niet klopte wat er gebeurd is. En dat niet jíj, maar hij schuldig is. (Of zij.) Waarom je ook bent meegegaan, waar dan ook naartoe, hoe het heeft kunnen gebeuren: het is allemaal onderdeel van een blijkbaar -nog steeds- algemeen geaccepteerd narratief. Geaccepteerd en bijna vanzelfsprekend gedrag.

Ze voelt zich ook genoodzaakt uitleg te geven over de foto die waarmee ze het bericht op de foto-site illustreert: (Oh ja, weet je waarom deze foto? Omdat wat ik te zeggen heb dan meer gelezen wordt.) (Bizar / treurig/ idioot/ .. etc hè?) Maar wel realiteit. Dus.

Ze zegt tegen de mannen die zich schuldig maken aan dergelijk gedrag: “Kijk eens even in de spiegel. Laat in je hoofd voorbij komen wat je hebt gezegd, gestuurd, gedaan.” Ze roept dergelijke mannen op tot inkeer te komen. “Bedenk hoe je verder wilt.” Ze benadrukt overigens dat de meeste mannen zich niet op ongewenste wijze gedragen.

Het relaas van de artiest krijgt veel bijval, ook van collega’s. “1e post (die ik lees) waarin de daders zelf aangesproken worden ipv de slachtoffers of de opvoeders,” luidt een van de reacties.

Ondertussen is het biculturele vrouwenplatform Alien Mag een kaartenactie gestart voor de vrouwen die tegenover Boos getuigenissen hebben afgelegd over wat hen is aangedaan bij The Voice of Holland.