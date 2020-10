Kee & Van Jole geloven niet meer, ook niet in het kabinetsbeleid tegen corona

De commentatoren Peter Kee (Op1, De Nieuws BV, VARAgids) en Francisco van Jole (Joop) zijn het zelden met elkaar eens maar deze week verklaren ze beiden niet meer in het kabinetsbeleid te geloven. Directe aanleiding is de grote verwarring en verontwaardiging rond de kerkdiensten met honderden kerkgangers in Staphorst. Kee vindt het onverkoopbaar dat die doorgang vinden terwijl tal van andere zaken hun bezoekersaantallen drastisch moeten beperken. Van Jole wijst er op dat de gereformeerden precies hetzelfde argument hanteren: waarom mogen er wel 600 mensen naar de Brabanthallen maar niet in Staphorst naar de kerk. Het is voor vrijwel niemand meer te volgen.

Van Jole stelt dat dit soort kwesties aan elkaar hangen van de tegenstellingen en dat zij die een beroep doen op de vrijheid van godsdienst vaak fundamentalisten zijn die anderen die vrijheid juist niet gunnen. “In Staphorst zitten ze echt niet te wachten op katholieken of moslims.”

Peter Kee vertelt met een licht hoorbare ironie dat komende zaterdag de langverwachte corona-app wordt gelanceerd. “Hugo de Jonge heeft het zelf beloofd.” Van Jole stelt dat een dergelijke belofte bij De Jonge geen enkele garantie biedt. Oftewel: “Eerst zien, dan geloven.”