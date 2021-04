Kee & Van Jole over coronabeleid: ‘Hugo de Jonge heeft alleen maar praatjes’

Politiek duider Peter Kee en Francisco van Jole bespreken de affaire rond Sidney Smeets, de persconferentie van Rutte en De Jonge en het coronabeleid. Van Jole stelt desgevraagd dat Hugo de Jonge niet meer de juiste persoon op de juiste plaats is. “Hij komt alleen nog maar met praatjes, kletst een eind weg. Terwijl het helemaal niet goed gaat. Nu blijkt weer onduidelijk te zijn hoeveel er gevaccineerd is omdat de registratie niet op orde is. Dat is geen overmacht. Ze hebben een jaar de tijd gehad om daar een goed systeem voor te maken.”

Kee vindt dat Van Jole het veel te persoonlijk maakt maar heeft zelf dan weer kritiek op intensivist Diederik Gommers die ook forse kritiek uit. “Hij moet het beleid overlaten aan de mensen die in het kabinet zitten. Gommers helpt zo echt niet dat we hier uit gaan komen. Is hij de premier van Nederland tegenwoordig?”

Aan het begin wordt nog even de jongste affaire aan het Binnenhof besproken. Jonge homo’s klagen er op Twitter over dat het kersverse Kamerlid Sidney Smeets in hun DM’s is gegleden met suggestieve opmerkingen. D66 is sinds begin van de maand van de kwestie op de hoogte, stelt de partij in een verklaring waarin een intern onderzoek wordt aangekondigd. Van Jole: “Dit is wel een testcase voor Kaag. Ze heeft een probleem als blijkt dat de verhalen nu op social media worden gedeeld omdat de klagers ontevreden waren over de reactie van D66. Aan de andere kant kan het ook een beschadigingsactie zijn. Dan is het eveneeens een kwestie omdat de partij met de verklaring daar dan min of meer aan mee werkt.”