Kee & Van Jole: waarom Trump wint en de KLM-meesterzet van Hoekstra

Ook Kee & Van Jole ontkomen niet aan commentaar over de slopende verkiezingsnacht in de VS. Van Jole legt aan de hand van een simpele vraag uit waarom Trump veel meer wint dan iedereen verwachtte.

De twee praten onder leiding van Natasja Gibbs ook nog even over de persconferentie van het coronabestrijdingsduo Rutte en De Jonge. Kee geeft inzicht in de strijd die in het kabinet wordt gevoerd rond de maatregelen. Van Jole vertelt waarom volgens hem de veelbesproken routekaart alweer bij het grof vuil is beland.

Kee zet uiteen hoe slim minister van Hoekstra heeft geopereerd om zijn voorstel voor beknotting van de pilotensalarissen veilig te laten landen. Daarna gaat het even over de merkwaardige advertentie van het CDA, in onder meer het AD, waarin de partij zichzelf tussen Trump en Biden positioneert.

Tot slot praten de twee over de belofte van Lodewijk Asscher dat de PvdA alleen gaat regeren als er nog een tweede linkse partij tot de coalitie toetreedt.