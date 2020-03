Kerkdienst vermoedelijk oorzaak corona-explosie

Een kerkdienst staat vermoedelijk aan de basis van een grote corona-uitbraak in verzorgingshuis Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk. Dat heeft de GGD laten weten. Die dienst vond plaats op 11 maart. Sinds die tijd zijn in het verzorgingstehuis drie bewoners overleden aan de gevolgen van het coronavirus,. Dertien anderen zijn positief getest op besmetting.

Op woensdag 11 maart werd in de kapel van het verzorgingshuis op Goeree-Overflakkee een biddag georganiseerd. De GGD denkt dat dit het moment is geweest waarop het virus op de bewoners is overgedragen. De zorgorganisatie zelf laat aan RTV Rijnmond weten alles te hebben gedaan om de besmetting te beperken: “Helaas hebben we het virus niet buiten de deur kunnen houden. We betreuren dit en leven mee met de betreffende bewoners, familie, naasten en medewerkers.”

Het verzorgingshuis was al eerder gesloten voor bezoekers. De besmette bewoners zijn in quarantaine geplaatst.

Beeld: Google Streetview