Kersvers raadslid CDA en anti-abortusactivist rooft zetel voor partij Eerdmans en Nanninga

Een kersvers CDA-gemeenteraadslid in Wassenaar bezorgt JA21, de nieuwe populistische partij van oud-FvD coryfeeën Annabel Nanninga en Joost Eerdmans, zonder dat er verkiezingen zijn gehouden een raadszetel. Ronald Zoutendijk, die in december werd geïnstalleerd in de raad, liet zichzelf op de JA21-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer plaatsen. Het CDA heeft hem daarop geroyeerd en stelt in een verklaring:

Lid zijn van de gemeenteraad namens het CDA vraagt volledige commitment. Tegelijkertijd op de landelijke kandidatenlijst plaatsnemen van een andere politieke groepering is niet passend en maakt verder politiek handelen voor het CDA ongeloofwaardig. We hebben onze voormalige fractiegenoot dan ook verzocht om ontslag te nemen als lid van de gemeenteraad van Wassenaar en hopen een nieuw raadslid namens het CDA te laten beëdigen.

Zoutendijk was eerder vicevoorzitter van het lokale partijbestuur. Hij is directeur van een anti-abortusstichting Siriz. Bij zijn aantreden in de gemeenteraad, zes weken geleden, verklaarde hij: “Ik ben blij dat ik samen met de andere gemeenteraadsleden de komende tijd deze eervolle functie mag vervullen en zal mij met veel plezier inzetten voor de belangen van de Wassenaarse bevolking. Het christelijke geloof is daarbij uitgangspunt en inspiratiebron voor mijn politieke handelen.” De christenpoliticus heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat hij er niet over peinst zijn via het CDA bemachtigde raadszetel op te geven. Verder wil Zoutendijk niet reageren, meldt Omroep West.

Fractievoorzitter Ronald Everard legt uit dat het bekend worden van de dubbele loyaliteit een volslagen verrassing was: “Ronald Zoutendijk heeft woensdagavond 6 januari ons aan het eind van de fractievergadering voor het eerst op de hoogte gebracht van zijn activiteiten en zijn voorgenomen kandidaatstelling voor deze partij. De fractie heeft hem woensdagavond jl. verzocht hier nog een nachtje goed over na te denken en ervan af te zien. Helaas heeft hij ons donderdagmiddag 7 januari laten weten dit niet te doen.”

CDA-afdelingsvoorzitter Dienke Dekker: “We vinden het betreurenswaardig dat iemand die net gestart is als raadslid voor onze partij overstapt naar een andere partij. Dit is niet passend bij onze uitgangspunten van het CDA, lokaal en nationaal. Politiek is gebaat bij helderheid. Tegelijk actief zijn bij twee zeer verschillende partijen is niet uit te leggen. Het CDA-afdelingsbestuur is het dan ook volledig eens met de keuze van de fractie om de samenwerking met Ronald Zoutendijk per direct te beëindigen.”

Zoutendijk staat op de 23e plaats bij JA21. Normaal gesproken zou dat een onverkiesbare plaats zijn maar gezien het grote verloop bij populistische partijen valt niet helemaal uit te sluiten dat hij binnen vier jaar alsnog in de Kamer komt als JA21 een zetel weet te bemachtigen. In een peiling van Maurice de Hond geniet JA21 nu voldoende aanhang onder de ondervraagden om 3 zetels te bemachtigen. De groei lijkt ten koste te gaan van Code Oranje van Richard de Mos, die van 1 terugvalt naar 0 zetels.