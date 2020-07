KFC geeft toe: een derde van de kippen lijdt aan pijnlijke ontstekingen

Ruim een derde van de kippen gebruikt door fastfoodketen KFC in Groot-Brittannië en Ierland heeft bij leven last van pijnlijke ontstekingen. Dat heeft KFC zelf laten weten. De dieren lijden hoofdzakelijk aan een ontsteking aan de poten waardoor normaal lopen niet meer mogelijk is, veroorzaakt door slechte ventilatie en een vervuilde bodem in te kleine kooien.

Bijna alle kippen gebruikt door KFC worden versneld gefokt: binnen dertig dagen zijn ze slachtrijp. Om dat resultaat te bereiken krijgen broedkuikens speciale proteïnerijke voeding toegediend. De snelle groei levert vooral veel borstvlees op dat gebruikt wordt voor kipfilet. Ook die buitenproportionele groei levert veel gezondheidsproblemen en pijn op voor de dieren. Vaak zijn de kippen niet in staat te bewegen en krijgen ze te maken met lever- en hartfalen. Een op de tien kippen heeft brandwonden in de poten als gevolg van de ammoniak in de poep op de bodem van de kooien. Het sterftecijfer als gevolg van ziekte of verwonding op KFC-fokkerijen ligt in Groot-Brittannië en Ierland op ongeveer 4 procent, twee keer zo hoog als in de rest van de pluimveesector.

Hoewel het dierenleed veroorzaakt door KFC bovengemiddeld hoog is, wordt de fastfoodketen geprezen door dierenrechtenorganisaties voor de bereidheid de cijfers openbaar te maken. Ook heeft KFC laten weten dat ongeveer vier jaar geleden nog de helft van de kippen aan ontstekingen of andere verwondingen leed, en er dus een stijgende lijn zit in verbetering van de leefomstandigheden. Om die lijn door te zetten, zegt KFC meer ruimte en meer fokkerijen nodig te hebben, iets wat dierenwelzijnsactivisten proberen te verhinderen.

Ook KFC Nederland heeft onlangs cijfers vrijgegeven over het leed onder de gefokte dieren. Daaruit blijkt dat de cijfers vergelijkbaar zijn met die in Groot-Brittannië.

cc-foto: needpix