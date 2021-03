Nauwelijks versoepelingen, maatregelen verlengd tot 30 maart

Omdat de besmettingscijfers nu enkele weken “stabiel op een te hoog niveau” zijn, adviseert het Outbreak Management om per 16 maart geen nieuwe versoepelingen door te voeren, vertelde Mark Rutte maandagavond tijdens de persconferentie.

Wel kondigde de premier enkele “correcties en kleine aanpassingen” aan. Zo mogen kinderen tot 12 jaar vanaf 16 maart weer zwemlessen volgen en afzwemmen. Ook wordt buitensporten voor mensen vanaf 27 jaar weer toegestaan. Zij mogen met maximaal vier mensen tegelijk sporten en op anderhalve meter afstand. “We zijn met zijn allen miljoenen coronakilo’s aangekomen”, motiveerde Rutte het nieuwe beleid.

Ook voor winkels gelden er vanaf 16 maart nieuwe regels. Winkels met een oppervlak van meer dan 50 vierkante meter mogen vanaf die datum een klant per 25 vierkante meter ontvangen.

Voor de verkiezingen gelden er ook versoepelingen. Het is die dag toegestaan om na het ingaan van de avondklok buiten te zijn, bijvoorbeeld om op de valreep nog een stem uit te brengen of om in het stembureau mee te kijken bij het tellen van de stemmen. “De avondklok mag vrije verkiezingen niet in de weg staan.”

Als de ziekenhuisbezetting en de besmettingscijfers zich gunstig ontwikkelen, wil het kabinet vanaf 31 maart de buitenterrassen van de horeca weer openstellen, kondigde Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan. Ook wordt er gekeken naar een verdere openstelling van de detailhandel en zal het hoger onderwijs weer een dag per week opengaan.