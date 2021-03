Kinderachtige Donald Trump toont zich wederom de grootste verliezer

Nu Donald Trump permanent verbannen is van vrijwel elk sociaal netwerk, heeft de Amerikaanse oud-president een nieuwe manier gevonden om zijn ongekend kinderachtige berichten de wereld in te sturen: persverklaringen. In zijn meest recente probeert hij met de eer te strijken voor de covid-vaccinatiecampagne die inmiddels op stoom begint te komen.

In het bericht schrijft Trump op kenmerkende wijze:

Ik hoop dat iedereen onthoudt wanneer ze het COVID-19 (vaak het Chinese virus genoemd) vaccin krijgen, dat als ik geen president was, jullie op zijn minst nog vijf jaar hadden moeten wachten op die prachtige prik en waarschijnlijk zouden jullie hem helemaal niet krijgen. Ik hoop dat iedereen dat onthoudt!

there’s pathetic… and then there’s this pic.twitter.com/TXAIx0dVWo — Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) March 10, 2021

Mede als gevolg van een nauwelijks bestaande strategie om de coronapandemie te lijf te gaan, liep het dodental als gevolg van Covid-19 begin dit jaar op tot ruim een half miljoen. Ook bleek dat bij de overgang naar de nieuwe regering van Joe Biden en Kamala Harris, dat de regering-Trump geen enkele vaccinatiestrategie had, waardoor het team van de nieuwe president bij nul moest beginnen. Trump en zijn vrouw Melania werden overigens in januari wel al gevaccineerd, maar hielden dat wekenlang geheim.

Dat Trump – de eerste Amerikaanse president die twee impeachments te verduren kreeg, twee keer de popular vote verloor en tijdens zijn enige termijn zowel de meerderheid van zijn partij in het Huis als de Senaat verspeelde – nu met zijn kinderachtige verklaring komt, is niet toevallig. Een dag eerder boekte opvolger Joe Biden een ongekend grote overwinning door een steunpakket van 1,9 biljoen dollar goedgekeurd te krijgen. Dat pakket werd in Amerikaanse media omschreven als “de grootste uitbreiding van de verzorgingsstaat sinds Lyndon B. Johnson of zelfs de New Deal van Franklin Roosevelt”.