Kinderarts komt in actie na bizarre weggeefactie anti-vaxxers

Kinderarts Jan Peter Rake van het UMC in Groningen heeft hard uitgehaald naar de anti-vaccinatie-website Miss Natural op social media. In een advertentie looft de website een blender van 399 euro uit aan 100 zwangere vrouwen die zich niet laten vaccineren. De arts waarschuwt dat ze spelen met kinderlevens. Miss Natural Lifestyle is een bedrijf van Eva van Zeeland, die volgens de website banden heeft met de Stichting Vaccin Vrij.

Dag @MissNatural Stop dit aub. Op onze IC liggen kinderen dood te gaan door ziekten die door vaccinate hadden kunnen worden voorkomen. Jullie spelen met kinderlevens door dit soort absurde acties! @_NVWA @IGJnl @PaulBlokhuis pic.twitter.com/B7OjohathT — Jan Peter Rake (@JanPeterRake) January 13, 2020

Rake maakt zich, samen met veel andere kinderartsen, ernstige zorgen over de dalende vaccinatiegraad. Ziektes die door vaccinatie niet meer voorkomen of onder controle zijn gebracht duiken nu weer op. Met ernstig zieken en soms sterfgevallen als gevolg. Via Twitter riep hij de anti-vaccinatie-website te stoppen met de absurde actie.

De advertentie is gerapporteerd aan het ministerie en de inspectie door Rake zelf. De kinderarts heeft tot nu toe geen reactie ontvangen. Miss Natural lijkt zich niets van de oproep aan te trekken, gezien de advertentie nog altijd online staat.

Als mijn kind, of dat van een ander, door niet vaccineren van mijn eigen kind, is overleden win ik dan de blender? — Bram Talman (@multesimus) January 13, 2020

De vaccinatiegraad is vergeleken met vorig jaar nagenoeg stabiel. Volgens cijfers van de Volksgezondheidszorg heeft in Nederland 92,4 procent van de kinderen op 2-jarige leeftijd de DKTP-vaccinaties (difterie, kinkhoest, tetanus, polio) gehad. In 2018 was 92,6 procent. Van de kinderen geboren in 2008 is 89,5 procent voldoende gevaccineerd tegen DKTP. In 2018 en 2019 kreeg 92,9 procent een inenting tegen bof, mazelen en rodehond (BMR).

Van alle kinderen die zijn geboren in 2016 heeft 90,2 procent alle inentingen gehad. Dit zijn verschillende vaccinaties, bijvoorbeeld tegen de bacterie die hersenvliesontsteking veroorzaakt, tegen hepatitis B, pneumokokken en tegen meningokokken C. De vaccinatiegraad mag dan gestabiliseerd zijn, het percentage dat zich niet vaccineert blijft een onveilig getal. Een deelname van minimaal 95 procent is nog altijd belangrijk om ziekten als mazelen wereldwijd uit te roeien, verklaart het RIVM.

Maak ons kinderartsen ‘werkloos’ en vaccineer je kinderen! Niet vaccineren leidt tot vermijdbare ziekte en dode kinderen.#VaccinesWorks https://t.co/Rxrzm8toq0 — Jan Peter Rake (@JanPeterRake) June 25, 2018

Een gebied met een zeer lage vaccinatiegraad is de bekende ‘Bible-belt’. De reden is algemeen bekend: een groep reformatorische christenen laat vanwege het geloof hun kinderen niet vaccineren. Het gebied strekt zich uit van de Zeeuwse eilanden via het Zuid-Hollandse en Utrechtse platteland naar de Noord-Veluwe en de kop van Overijssel.

Een aanwijzing dat het om regionale clustering van gelijkgestemden gaat, is het aantal SGP-stemmers. Het sociale leven speelt zich grotendeels binnen de groep af. Binnen die kringen bestaan veel religieuze bezwaren tegen vaccinatie. Door deze clustering van niet-gevaccineerden, kunnen er epidemieën ontstaan.