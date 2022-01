Onderzoek: Corona lijkt kans op diabetes te verhogen bij kinderen

Kinderen die besmet zijn geweest met het coronavirus, lijken een verhoogd risico te lopen diabetes type 1 en 2 te ontwikkelen. Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerd onderzoek van de Centers for Disease Control (CDC), het Amerikaanse RIVM. Uit eerdere onderzoeken was ook al gebleken dat volwassenen een verhoogde kans op diabetes hebben na een coronabesmetting.

Voor het onderzoek werden uit twee grote databases met verzekeringsclaims de diabetesdiagnoses bestudeerd bij minderjarigen bij wie eerder ook een coronabesmetting was vastgesteld, ten opzichte van kinderen zonder coronabesmetting. Daaruit bleek dat bij kinderen met corona er een toename in diabetesdiagnoses te zien was van 166 procent. In de groep kinderen zonder besmetting was er een toename 30 procent. Voor het onderzoek werden de medische dossiers van zo’n 2,6 miljoen kinderen bekeken.

Een mogelijke verklaring voor het verhoogde risico op diabetes, is dat het coronavirus agressief cellen in de alvleesklier aanvalt, het deel van het lichaam verantwoordelijk voor de productie van insuline. Dat ook bij kinderen zonder besmetting het risico op diabetes is toegenomen, wordt in verband gebracht met de coronamaatregelen. Gewichtstoename en inactiviteit, veroorzaakt door vaker en langduriger thuis zijn, verhogen de kans op diabetes. Kinderen uit minderheidsgroepen bleken het hoogste risico te lopen.