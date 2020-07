Kinderen jagen met hulp van de Voedselbank op rivierkreeftjes

De voedselbank in het Noordhollandse Langedijk is in actie gekomen om kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen mee te laten strijden tegen de plaag van Amerikaanse rivierkreeften. Die dieren zijn ooit uitgezet door een onbekende onverlaat en nu uitgegroeid tot een ware plaag omdat ze diepe gangen graven in de oevers. In Langedijk waar het magische gebied Rijk der Duizend Eilanden ligt is dat een regelrechte ramp. Bijkomend probleem is dat de kreeften zich voortplanten met een tempo waar konijnen van buiten adem zouden raken. In een enkel nest worden tussen de 800 en 1000 eitjes gelegd.

De gemeente Langedijk heeft in de ongelijke strijd tegen de Amerikaanse indringer de hulp van kinderen ingeroepen. Er werd een viswedstrijd met aantrekkelijke prijzen uitgeschreven om zoveel mogelijk rivierkreeften uit het water te halen.

De plaatselijke Voedselbank zag met lede ogen aan dat juist de kinderen die de prijzen goed kunnen gebruiken werden uitgesloten, wegens gebrek aan middelen. Een plaatselijke handelaar in visgerei schoot te hulp. En met succes, meldt NH Nieuws.

Dag in, dag uit vist een groep van zeven vrienden zoveel mogelijk rivierkreeften uit de ‘Langedoikse’ wateren. Bij elkaar hebben ze al bijna 500 beestjes gevangen. De gewenste prijs, een buitenboordmotor, komt steeds dichterbij. Stijn (13) “We hebben uitgerekend dat de buitenboordmotor de duurste prijs is, dus daar gaan we voor. We zijn van plan ‘m te verkopen en het geld onder elkaar te verdelen. Toch gaat het de vrienden uiteindelijk niet om het prijsgeld, maar om het samenzijn.”We staan hier vooral omdat we het leuk vinden. We zitten allemaal in groep 8, dus nu kunnen we nog veel extra tijd met elkaar doorbrengen.”

De gevangen exemplaren worden aan de Stichting Veldzorg overgedragen.

cc-foto: webted