Kinderen met milde Covid-symptomen blijken toch zeer besmettelijk

Kinderen en jongeren met milde Covid-19-klachten blijken alsnog zeer besmettelijk. Dat blijkt wederom uit wetenschappelijk onderzoek, dit keer gepubliceerd in The Journal of Pediatrics. Viroloog Alex Friedrich van het UMC in Groningen maakt zich ernstig zorgen, schrijft Dagblad van het Noorden.

Het gaat om een Amerikaans onderzoek dat zich richtte op kinderen en jongeren tot 22 jaar. Wetenschappers ontdekten dat na een besmetting met het coronavirus, deze groep veel virusdeeltjes in de bovenste luchtwegen hebben. Meer zelfs dan bij volwassenen met een zwaar ziektebeeld. Virusdeeltjes die dus makkelijk verspreid worden, terwijl dit tegelijkertijd de leeftijdsgroep is die zelf weinig van de eigen besmetting merkt.

De Amerikaanse wetenschappers noemen het dan ook ‘zorgwekkend’ dat de scholen weer worden geopend en waarschuwen dat er meer preventieve maatregelen genomen moeten worden, zoals afstand houden, mondkapjes en thuisonderwijs. Zonder strengere maatregelen voor kinderen en jongeren, is de kans groot dat het coronavirus zich in hoog tempo verder verspreidt met uiteindelijk ernstige gevolgen voor de groep die kwetsbaarder is voor het virus.

Viroloog Friedrich deelt die zorgen. Op Twitter waarschuwt hij: ‘Hoe milder de symptomen, des te meer virusdeeltjes werden aangetoond, zelfs meer dan bij volwassenen met zwaar ziektebeeld. Dit kan moeilijk worden voor de preventie van de verspreiding.’

Belangrijke nieuwe studie over SARS-CoV-2 bij kinderen in de VS. Hoe milder de symptomen, des te meer virusdeeltjes werden aangetoond, zelfs meer dan bij volwassenen met zwaar ziektebeeld. Dit kan moeilijk worden voor de preventie van de verspreiding. https://t.co/Fbb0utWMBj — Alex W. Friedrich (@AlexWFriedrich1) August 21, 2020

Hoewel uit het nieuwe onderzoek opnieuw wordt aangetoond dat kinderen en jongeren een grote rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus, houdt in Nederland het RIVM vast aan het tegenovergestelde. Namelijk dat in tegenstelling tot bij het griepvirus, kinderen Covid-19 nauwelijks doorgeven aan volwassenen.

cc-foto: Alexandra_Koch