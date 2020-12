Kippenvlees uit het lab binnenkort voor het eerst te koop

Singapore is het eerste land dat de verkoop van kweekvlees toestaat. De Singaporese voedselautoriteit heeft het Amerikaanse bedrijf Eat Just groen licht gegeven voor de productie van vlees in bioreactoren, meldt The Guardian.

Voordeel van vlees uit het lab is dat er geen dieren voor hoeven te worden gehouden of geslacht. Daarnaast beweren de makers dat er bij de productie van kweekvlees minder broeikasgassen vrijkomen dan in de veeteelt. Voor de bioreactoren in Singapore geldt dat overigens nog niet.

Eat Just gaat in Singapore kippenvlees produceren. Op basis van stamcellen wordt het vlees opgekweekt met behulp van suikers, aminozuren, mineralen én foetaal kalfsserum – nog niet echt diervriendelijk. Bij de volgende productielijn hoopt de fabrikant een plantaardig alternatief te kunnen gebruiken voor het bloed van ongeboren kalveren.

Het kippenvlees van Eat Just zal in een Singaporees restaurant op de menukaart komen. Het kweekvlees zal aanmerkelijk duurder worden dan gewoon kippenvlees, maar wel weer een stuk goedkoper dan de eerste kweekvleeshamburger uit 2013 die maar liefst een kwart miljoen euro kostte.

Foto: Eat Just