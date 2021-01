‘Klimaatcrisis leidt tot meer pandemieën, oorlogen en migratie’

Vooraanstaande wetenschappers waarschuwen in een nieuw rapport dat ons “een gruwelijke toekomst met massale sterfte, een slechtere gezondheid en klimaatverstoringen” te wachten staat. Door de klimaatcrisis en de afname van de biodiversiteit staat zelfs het voortbestaan van de mensheid op het spel.

De 17 deskundigen, onder wie Stanford-hoogleraar Paul Ehrlich, waarschuwen dat de milieucrises zullen leiden tot meer pandemieën, meer oorlogen over schaarse grondstoffen en meer migratie. “De achteruitgang van het milieu is een eindeloos grotere bedreiging voor de beschaving dan het Trumpisme of covid-19”, verklaart Ehrlich tegenover The Guardian.

Ehrlich, die eind jaren zestig al waarschuwde voor de gevolgen die een groeiende wereldbevolking zou hebben op het milieu, hekelt de menselijke neiging om steeds maar meer te willen consumeren. “Die groeimanie is een dodelijke ziekte. In plaats daarvan zouden we moeten streven naar rechtvaardigheid en welzijn.”

In hun rapport pleiten Ehrlich en de andere deskundigen onder meer voor het adequaat beprijzen van milieuvervuiling, stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen en het inperken van bedrijfslobby’s.

cc-foto: skeeze