Klimaatcrisis maakt organisatie Winterspelen vrijwel onmogelijk

Door de opwarming van de aarde wordt het in de toekomst steeds moeilijker om een geschikte locatie te vinden voor de Winterspelen. Aan het eind van de eeuw is het naar verwachting zo goed als onmogelijk om het sportevenement te organiseren in een van de 21 gaststeden tot nu toe. Alleen het Japanse Sapporo zijn de temperaturen dan nog geschikt voor het toernooi.

Ook als de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs worden gehaald en de opwarming van de aarde beperkt blijft tot anderhalve graad, zullen slechts acht van de voormalige gaststeden in staat zijn om het evenement opnieuw te organiseren. Dat schrijft persbureau Belga op basis van onderzoek van Canadese, Amerikaanse en Oostenrijkse wetenschappers.

“Geen enkele sport kan ontsnappen aan de gevolgen van een veranderend klimaat”, verklaart Daniel Scott, hoogleraar Geografie en Milieubeheer. “De doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs halen is van cruciaal belang om wintersport zoals we die kennen te redden en ervoor te zorgen dat er plaatsen over de hele wereld zijn om de Olympische Winterspelen te organiseren.”