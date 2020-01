Klimaatcrisis: vorig jaar was een na warmste jaar ooit gemeten

Het jaar 2019 was het een na warmste jaar sinds de metingen begonnen. Gemiddeld lag de temperatuur vorig jaar 1,1 graden Celsius boven het gemiddelde in de periode 1850-1900, voor het grootschalige verbranden van fossiele brandstoffen begon.

De voortdurende klimaatrecords bewijzen dat we in het Antropoceen leven, stelt Gavin Schmidt van NASA tegenover The Guardian. Met die term wordt het tijdperk aangeduid waarin het klimaat en de atmosfeer de gevolgen ondervinden van de menselijke activiteit.

Het afgelopen decennium was verreweg het warmste decennium in de afgelopen 150 jaar. Het was het eerste decennium dat de gemiddelde temperatuur een graad boven het 19e-eeuwse gemiddelde lag.

Hoewel structureel bijgehouden temperatuurmetingen wereldwijd pas zijn begonnen in 1850 gaan wetenschappers ervan uit dat de laatste keer dat de temperatuur op aarde zo hoog was als nu, ten minste 100.000 jaar geleden is.

Wetenschappers gaan ervan uit dat ook 2020 een warm jaar wordt. Hoewel het jaar pas twee weken oud is, zijn er op het moment van schrijven alweer drie warmterecords gesneuveld in Nederland.