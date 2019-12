Klimaatdrama: duizenden koala’s omgekomen in Australische bosbranden

In de Australische deelstaat New South Wales hebben duizenden koala’s de bosbranden niet overleefd. Door de aanhoudende branden is inmiddels 30 procent van het leefgebied van veel dieren verwoest. Naar schatting zijn minstens 8.000 dieren omgekomen, aldus minister van Milieu Sussan Ley vrijdagochtend in een radio interview.

In New South Wales leven zo’n 28.000 koalaberen. Hoe de populatie er op dit moment aan toe is, zal volgens Ley pas duidelijk worden als de branden zijn geblust. De regering heeft geld beschikbaar gesteld om de geredde koala’s weer uit te zetten nadat de het gevaar is geweken.

Het overplaatsen van koala’s naar andere gebieden vinden veel biologen niet wenselijk. De koala’s in de rest van het land zijn vaak besmet met chlamydia en zo’n soa kan levensbedreigend zijn. Op Kangaroo Island hebben de koalaberen dan weer vaak last van een genetische afwijking door inteelt.

Na het doven van de branden dreigt er nog een groot probleem voor de dieren, namelijk uitdroging. Koala’s leven in eucalyptusbomen en zijn voor hun vochtvoorziening afhankelijk van de bladeren. Alleen al in november ging er in de deelstaat zo’n 16.000 vierkante kilometer aan eucalyptusbos in vlammen op.

cc-foto: jean-paul beaudeau