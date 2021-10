Klimaatmars door Brussel brengt tienduizenden mensen op de been

In Brussel zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om mee te lopen in de klimaatmars #BackToTheClimate. Volgens de organisatoren zijn er ruim 70.000 mensen aanwezig, schattingen van de politie en assisterende stewards lopen uiteen van 25.000 tot 50.000. Volgens de Vlaamse klimaatactiviste is de mars hoe dan ook een groot succes. Het is voor het eerst sinds de uitbraak van de coronapandemie dat er een klimaatactie van deze omvang wordt gehouden.

We are at the #klimaatmars right now and the police is still counting!! We’re definitely over 70K and still counting as the crowd is massive. So no final count yet. @BelgaNewsAgency #BackToTheClimate pic.twitter.com/QnZs3Ry8HZ — Anuna De Wever Van Der Heyden (@AnunaDe) October 10, 2021

“De urgentie is nog nooit zo hoog geweest,” zegt Zanna Vanrenterghem, vicevoorzitter van de Klimaatcoalitie tegen de VRT. “De klimaatcrisis is genadeloos onze huiskamers binnengerold – denk aan de overstromingen van deze zomer – en wat gebeurt er ondertussen? De politiek staat als ramptoerist te kijken en steekt absoluut niet genoeg de handen uit de mouwen.”

De demonstratie wordt gehouden aan de vooravond van een grote VN-klimaatconferentie. Die vindt plaats van 31 oktober tot en met 12 november in het Schotse Glasgow. Tijdens die conferentie is het de bedoeling dat landen hun klimaatdoelstellingen zoals vastgelegd in het akkoord van Parijs bijstellen. Wanneer niet strikter wordt toegezien op een verlaging van de CO2-uitstoot, is het niet mogelijk de opwarming te beperken tot maximaal 1,5 graden. Sinds het klimaatakkoord zes jaar geleden werd gesloten, is de uitstoot nauwelijks gedaald. De enige uitzondering daarop was en tijdelijke onderbreking gedurende de wereldwijde Covid-lockdowns.

We zijn terug, meer vastberaden dan ooit! We zijn met meer dan 50 000 en de telling is nog niet gedaan! #BackToTheClimate #TikTak pic.twitter.com/TPneY2cs6z — Coalition Climat – Klimaatcoalitie (@ClimateCoaliti1) October 10, 2021

We are unstoppable – another world is possible! We zijn met meer dan 50.000 in Brussel vandaag ✊🌍🔥 #BackToTheClimate @ClimateCoaliti1 pic.twitter.com/mC4wU88425 — Lien Vandamme (@lienvandamme) October 10, 2021