Klimaatverandering bedreigt de toekomst van kinderen wereldwijd

Geen enkel land ter wereld voldoet aan de voorwaarden die kinderen moeten beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dat staat in een gezamenlijk rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), UNICEF en The Lancet.

De toekomst van ieder kind op aarde loopt gevaar omdat landen er maar niet in slagen om klimaatverandering voldoende aan te pakken, en daarom geen gezond en veilig milieu kunnen bieden dat essentieel is voor het welzijn van een kind. Het rapport werd in opdracht van de Verenigde Naties geschreven door 40 gezondheidsexperts.

“Klimaatverandering, ecologische degradatie, migrerende bevolkingsgroepen, oorlogsconflicten en grote ongelijkheden bedreigen de gezondheid en toekomst van kinderen in elk land”, aldus het VN-rapport.

Hoewel kinderen in rijke landen gezonder en welvarender zijn, dragen diezelfde landen onevenredig bij aan de wereldwijde CO2-uitstoot, die de toekomst van alle kinderen op aarde bedreigt.

Het rapport beoordeelde 180 landen op de waarschijnlijkheid dat een kind zou kunnen “floreren”, met de nadruk op gezondheids- en welzijnsfactoren zoals onderwijs, voeding en kindersterfte. Ook de CO2-uitstoot van elk land werd meegenomen. Experts waarschuwen regeringen over de hele wereld dat het hoog tijd is voor radicale veranderingen.

“Ieder kind wereldwijd wordt nu geconfronteerd met existentiële bedreigingen door klimaatverandering en commerciële druk”, zei voormalig premier van Nieuw-Zeeland en covoorzitter van de internationale commissie, Helen Clark. “Landen moeten hun benadering van de gezondheid van kinderen en adolescenten herzien om de wereld te beschermen die ze in de toekomst zullen erven.”

Daarnaast wees het VN-rapport op de gevaren van de commerciële sector. Kinderen worden verleid tot het maken van ongezonde keuzes door reclames van alcohol, fastfood en suikerrijke producten. Dit zorgt voor een toename in overgewicht en obesitas bij kinderen. Het aantal zwaarlijvige kinderen en adolescenten is vertienvoudigd van 11 miljoen in 1975 naar 124 miljoen in 2016.

In 2015 werd een wereldwijd akkoord bereikt over 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s), waaronder geen honger, geen armoede en klimaatactie, maar 5 jaar later is er te weinig vooruitgang geboekt om deze doelen te bereiken.

Nederland staat als derde gerangschikt in de top 10 van landen ter wereld, voor de algemene gezondheid en het welzijn van kinderen. Het nieuwe rapport plaatste Nederland echter op de 166e plaats als een van de ergste vervuilers. Met een overmatige CO2-uitstoot voldoet het niet aan de voorwaarden die een geschikt klimaat bieden voor toekomstige generaties. Nederland zal naar verwachting 265% meer broeikasgassen uitstoten dan zou mogen om de doelstelling voor 2030 te behalen.

