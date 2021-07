KLM-crew die Nederlandse Olympische ploeg vervoerde was niet getest

Nederland voert bij de Olympische Spelen in Tokio het klassement van de coronabesmettingen aan. Zeven sporters zijn al positief getest. Zes van hen zaten allemaal op dezelfde KLM-vlucht naar Japan. Het AD meldt in een uitgebreide reconstructie van de besmettingsexplosie dat de crew van dat vliegtuig niet vooraf getest is op corona.

Navraag bij KLM leert dat het personeel aan boord van te voren niet getest is. Dat hoeft niet volgens de richtlijnen van zowel de Nederlandse als de Japanse overheid, stelt een woordvoerder. Een temperatuurcheck is voor de Japanse overheid voldoende, mits de KLM-crew in het Aziatische land in het hotel blijft en binnen 72 uur weer naar Nederland vertrekt. Bij de sporters leeft de vrees dat het juist één van de stewardessen is geweest die het virus bij zich droeg.

KLM verklaart desgevraagd aan de NOS dat het testen van personeel geen protocol is.

Voorafgaand aan de vlucht en op Schiphol zijn de atleten getest. Daaruit kwamen geen besmettingen naar voren, zo zegt KLM. KLM denkt niet dat personeel sporters aan boord heeft besmet en noemt het aannemelijk dat dat gebeurd is in de test- en quarantaineruimte in Tokio.

Er was wel meer vreemds aan de hand met vlucht KL861, beschrijft het AD. Tot aan het boarden werden er strenge maatregelen in acht genomen maar eenmaal aan boord leken alle voorzorgsmaatregelen losgelaten te worden:

Van de business class, waar Tom Dumoulin en Kiki Bertens zitten, tot de achterste rij 44: overal zitten sporters, gemengd met minder atletische mannen en vrouwen, onder wie een flink aantal Japanners. En het wordt nog gekker, als er lastminute ook nog olympische sporters uit Ecuador, Chili en India het toestel in komen wandelen en overal door het toestel op lege stoelen plaatsnemen. Deze olympische bubbel is al lek voordat de piloot zich vanuit de cockpit tot de ‘helden van TeamNL’ richt en de Dreamliner naar de startbaan taxiet.

De krant constateert dat vliegen als ‘coronabveilig’ wordt gezien maar dat de delta-variant die sins kort op grote schaal rondwaart de kans op besmetting vele malen groter maakt.

Ook NOS-commentator Jeroen Elshoff zat aan boord van de beruchte vlucht en verblijft nu in quarantaine. De Nederlandse atleten kampen daarnaast met nog meer pech.

Straks niet bij Nederland-Brazilië. Helaas en tot verbazing positief getest en dus naar Japans quarantainehotel. Geschrokken, geschokt, maar gezond en vol goede moed. Ook ik zat op de inmiddels bekende KL861 vlucht. Het is wat het is, alle tijd nu om op tv te genieten van sport🙏 — Jeroen Elshoff (@JeroenElshoff) July 24, 2021

Jean-Julien Rojer zou maandag met zijn dubbelpartner Wesley Koolhof in actie komen. De tennisser zat net als eerdere positieve gevallen op de inmiddels beruchte KLM-vlucht KL861. — NOS Sport (@NOSsport) July 26, 2021

Crew coronavlucht #Kl861 met aan boord de #Olympiërs was vooraf niet getest. Volgens het protocol hoefde dat ook niet, zegt #KLM. Nou, ook al ontbrak die verplichting, dan nog doe je dat voor sporters die er jaren (!) voor getraind hebben. Alles is absurd. #TeamNL #KLM #corona. — Adri Vermaat (@rechtsbuiten) July 26, 2021

3,4 miljard en dit is wat je terugkrijgt pic.twitter.com/5dtIh8aPFd — Wil Eikelboom (@wileikelboom) July 26, 2021

cc-foto: Kwok Ho Eddie Wong