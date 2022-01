Koerier maakt angstcultuur bij Thuisbezorgd bekend en wordt ontslagen

Maaltijdbezorgdienst Thuisbezorgd.nl heeft een werknemer ontslagen die bezwaar maakte tegen de slechte arbeidsomstandigheden bij het bedrijf. De 24-jarige bezorger Ömür Sönmez besloot na een fietsongeluk waarbij zijn werkgever alle verantwoordelijkheid op hem afschoof een actiegroep op te richten. Ook beschreef hij in een blog de misstanden. Kort erop kreeg hij via een appje van zijn leidinggevende te horen dat hij niet meer welkom was. Dat meldt NRC.

Het blog kreeg de titel: ‘Thuisbezorgd: overwerkt, onderbetaald, organiseren’. Daarin beschrijft hij zijn eigen verhaal, waar hij door de bezorgdienst de door winters weer spekgladde straten op wordt gestuurd op een slechte fiets. Hij valt, raakt gewond en beschadigt zijn telefoon en koptelefoon. De kosten zijn voor hemzelf, daar bovenop wordt hij gekort op zijn loon. Ook vertelt hij hoe leidinggevenden de bezorgers voortdurend opjagen via appjes. Een voorbeeld: ‘Je bezorgtijd was 11,3 minuten per bestelling, terwijl het gemiddelde 9 minuten was. Kun je dat verklaren?’ De manier van werken leidt tot een angstcultuur, zegt Sönmez in gesprek met de krant:

Er is veel angst onder de bezorgers. Je zit met korte contracten, veel werknemers zijn erg jong of afhankelijk van hun baan. Alle communicatie gaat via chatapp Discord, waar je in de gaten wordt gehouden door de baas. Er is een cultuur van snitches [verraders], die zelf graag manager willen worden en klikken bij leidinggevenden

De maaltijdbezorgers worden doorgaans ingehuurd via een uitzendbureau en verdienen net iets meer dan het minimumloon. Thuisbezorgd is de grootste speler op de markt, maar de werkwijze geldt ook voor andere bezorgers als UberEats en Gorillas. Sönmez besloot de actiegroep Radical Riders op te richten, een ‘onafhankelijke vakbond’ van fietskoeriers. Inmiddels hebben zo’n 60 bezorgers zich bij de groep aangesloten, samen strijden ze voor een hoger uurloon en betere arbeidsomstandigheden. Zoals fietsen met werkende verlichting en remmen, en doorbetaalde pauzes.

Volgens Thuisbezorgd heeft Sönmez zich daarmee, en met zijn blog, schuldig gemaakt aan schending van ‘de waarden die Thuisbezorgd nastreeft’. Hij zou het zogenaamde Bezorghandboek hebben overtreden, een document van 49 pagina’s waarin onder meer staat dat bezorgers zich niet via sociale media negatief mogen uitlaten over klanten of collega’s. Vlak nadat hij zijn verhaal deed kwam het bericht binnen: ‘Hi Ömür. Ik wil je graag even via deze weg informeren dat we jouw contract niet gaan verlengen. Ik denk dat ik de reden niet hoef te benoemen.’