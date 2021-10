Koffie wordt viezer en duurder door klimaatcrisis

De prijs van koffie gaat omhoog, terwijl de smaak minder wordt. Als gevolg van de klimaatcrisis staat de kwaliteit van de koffiebonen onder druk, meldt NU.nl. Droogte en andere extreme weersomstandigheden doen de koffieplanten geen goed. De Londense Rabobank-analist Carlos Mera vertelt aan de nieuwssite:

Allereerst heeft dit te maken met het weer in Brazilië, de grootste koffiebonenteler ter wereld. Het afgelopen jaar is er amper regen gevallen in het land, waardoor veel planten niet meer konden groeien. Tegelijk was de winter uitzonderlijk koud, waardoor nog meer planten gestorven zijn.