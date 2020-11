‘Koning van Europa’ Farage verliest tienduizend pond aan winst Joe Biden

De door Joe Biden gewonnen Amerikaanse presidentsverkiezingen betekenen voor de Britse populist Nigel Farage een verlies van 10.000 pond. Dat is het bedrag dat Farage had ingezet bij een weddenschap dat Donald Trump de verkiezingen zou winnen. Een reactie op een weddenschap van Trumps voormalige advocaat Michael Cohen, die zelf 10.000 dollar rijker werd door de winst van Biden goed te voorspellen.

Op de dag van de verkiezingen zelf was Farage nog vol goede, doch misplaatste moed. Op zijn twitteraccount plaatste hij een foto van zichzelf met de weddenschap. Ook noemde hij Cohen “zeer dom” om op Biden te wedden, aangezien het Trump was met “het momentum”, aldus Farage.

Vlak voor de verkiezingen verscheen Farage nog op het podium bij een van Trumps campagnebijeenkomsten. Daar werd de aanjager van de Brexitdoor de vertrekkende president aangekondigd als “de koning van Europa”. Tot grote hilariteit van The Guardian, die Trumps “geheime wapen” omschrijft als:

Farage heeft nog niet gereageerd op zijn verlies. Cohen heeft laten weten zijn winst aan een goed doel te schenken.

Congratulations to the @ACLU on being the recipient of the @guesser bet I placed on @JoeBiden to #win! I only ask that you use it to help with someone like #RealityWinner and #PrisonReform. pic.twitter.com/KdmJPp2bE4

— Michael Cohen (@MichaelCohen212) November 7, 2020