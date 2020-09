‘Krijgt dief nog eerlijk proces als de officier van justitie tegen diefstal is?’

Druktemaker Pieter Derks neemt in zijn wekelijkse column bij De Nieuws BV deze keer de Troonrede door. De passage over het zorgpersoneel sprong het meeste in het oog. De Koning beloofde geen hogere salarissen, maar wel meer doorgroeimogelijkheden, minder administratie en meer zeggenschap.

“In eerste instantie klonk dit toch een beetje schrijnend”, oordeelt Derks. “Er wordt met geld gesmeten dit jaar. Het begrotingstekort loopt in de tientallen miljarden. En tegelijkertijd is het blijkbaar onmogelijk een klein beetje van al die miljarden beschikbaar te maken voor het beter betalen van zorgmedewerkers. Maar aan de andere kant: als er iemand in dit land jaloers is op doorgroeimogelijkheden en meer zeggenschap, dan is het de Koning wel.”

Derks is blij dat de Koning in de Troonrede daarnaast wees op het belang van de rechtsstaat en kansengelijkheid. Een bijzonder actueel onderwerp. “Begin deze week werd een officier van justitie van een zaak gehaald omdat ze in een meldpunt tegen discriminatie samen had gewerkt met iemand die ook tegen discriminatie is. Het zou een mooie boel worden als alle officieren van justitie zich zouden gaan inzetten tegen strafbare feiten. Op die manier is de kansengelijkheid voor mensen die juist graag de wet willen overtreden, ver te zoeken. Hoe kun je als dief nog een eerlijk proces krijgen als de officier van justitie tegen diefstal is?”