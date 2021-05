Kritiek op Britten wegens opsluiten EU-burgers in uitzetcentra voor illegale migranten

EU-lidstaten, in ieder geval Italië, zijn niet blij met de nieuwe praktijk van de Britten om EU-burgers die niet over de juiste papieren beschikken op te sluiten in uitzetcentra voor illegale vreemdelingen. Die aanpak is overigens in tal van EU-landen gebruikelijk voor burgers van buiten de EU maar wordt kennelijk shockerend als die op de eigen burgers wordt toegepast. In het Verenigd Koninkrijk zitten tientallen EU-burgers, met nationaliteiten uiteenlopend van Duits tot onder meer Spaans, Italiaans en Grieks, vast in dergelijke centra, waar de omstandigheden vaak te wensen overlaten.

Ivan Scalfarotto, de Italiaanse onderminister van Binnenlandse Zaken twitterde: “Het Europa van Erasmus, het vreedzame en welvarende Europa van de miljoenen jonge mensen die zijn opgegroeid met het opbouwen van een gemeenschappelijke cultuur en identiteit, valt uiteen als het gepaard gaat met het opsluiten van jongeren in detentiecentra in het VK. Als dit Brexit is, smaakt het bitter.”

L’Europa di Erasmus, quella pacifica e prospera dei milioni di giovani che sono cresciuti costruendo una cultura e un’identità comune, si disintegra davanti ai ragazzi rinchiusi nei centri di detenzione in UK. Se questa è Brexit, ha un sapore amaro. — Ivan Scalfarotto 🇮🇹🇪🇺 (@ivanscalfarotto) May 8, 2021

De EU-burgers worden tot soms wel zeven dagen vastgezet in de uitzetcentra voordat ze naar hun land van herkomst mogen terugkeren. Politico schrijft dat een 25-jarige Spaanse vier dagen opgesloten zat in een gevangenis waar een coronauitbraak aan de gang was.

De Britse grenscontrole is gemachtigd reizigers uit de EU tegen te houden als ze vermoeden dat die er willen komen werken maar niet over een werkvisum beschikken.

cc-foto: Eric Fischer