Kritiek op nieuwe gender-inclusieve opzet Gouden Kalveren

Vanaf dit jaar zijn er geen speciale categorieën meer voor mannen en vrouwen bij de Gouden Kalveren, de belangrijkste Nederlandse filmprijzen. Volgens Silvia van der Heiden, algemeen directeur van het Nederlands Filmfestival, is de beslissing ingegeven door “de tijdgeest”. “Wereldwijd speelt al jaren de discussie over gender-inclusiviteit.”

Niet iedereen is even enthousiast over de nieuwe opzet van de Gouden Kalveren. “Wie wordt hiermee geholpen?”, vraagt actrice Katja Herbers op Twitter. “In ieder geval niet de vrouw (die nog altijd minder rollen tot haar beschikking heeft dan de man).”

Wie wordt hiermee geholpen? In ieder geval niet de vrouw (die nog altijd minder rollen tot haar beschikking heeft dan de man) en ook niet de Nederlandse film, die hiermee aandacht voor twee films minder genereert. https://t.co/75dSabwGHD — Katja Herbers (@katjaherbers) August 19, 2021

Filmliefhebber en filosoof Stine Jensen vraagt of er in de filmwereld nu dezelfde discussie zal ontstaan als bij de uitreiking van literaire prijzen.

Krijg je nu niet ieder jaar gedonder net als met de literaire prijzen of de prijs naar een. man of een vrouw of daar tussen in gaat? Gouden Kalveren voor beste hoofdrol en beste bijrol nu ook genderneutraal #film #prijzen #genderneutraal https://t.co/4fIInxNznX — Stine (@Stine__Jensen) August 19, 2021

Volgens Jenny Booms, directeur Dutch Academy For Film (DAFF), is er wel degelijk veel steun voor de nieuwe opzet onder acteurs. Uit onderzoek zou zijn gebleken dat de reacties “overwegend positief” waren. Manoushka Zeegelaar Breeveld, voorzitter ACT acteursbelangenvereniging, spreekt van “een eerste stap op weg naar meer inclusiviteit en diversiteit”.