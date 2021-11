Lale Gül wint NS Publieksprijs

Lale Gül heeft de NS Publieksprijs gewonnen, de prijs voor het beste boek van het jaar, gekozen door lezers in plaats van een vakjury. Dat werd woensdagavond bekendgemaakt in de uitzending van M. Gül won de prijs voor haar debuutroman Ik ga leven over opgroeien in een streng islamitisch gezin. Het boek leverde Gül ernstige bedreigingen op.

In totaal werden er 210.130 stemmen uitgebracht, Gül sleepte daarvan 32 procent binnen wat haar de overwinning bezorgde. Kort voor het sluiten van de stembussen, gaf de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema een stemadvies voor de uit Amsterdam afkomstige Gül die zich gesteund zag door de burgermoeder toen de bedreigingen binnenrolden, haar familie met haar brak en ze moest onderduiken. Vorige maand werd een 19-jarige man tot 12 maanden jeugddetentie veroordeeld voor het bedreigen van de schrijfster.

Ik ga leven verscheen in februari en stond direct in de Bestseller 60 van de CPNB, waar het nog altijd instaat. Andere genomineerden waren onder meer Saskia Noort, Johan Derksen die aan tafel bij M Gül een terechte winnaar noemde, en Jan Dijkgraaf die opnieuw een verkiezing verliest. Ook genomineerd was de onlangs overleden RTL-verslaggever en Twitter-persoonlijkheid Ruud ten Wolde. Zijn boek Ziek Gelukkig was aanvankelijk niet genomineerd, maar lezers stemden het boek alsnog de lijst kanshebbers in. Ten Wolde maakte het verschijnen van zijn boek niet meer mee, maar Ziek Gelukkig kwam binnen op nummer 1 van de Bestseller 60.