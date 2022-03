Le Pen vernietigt 1,2 miljoen verkiezingsfolders waarin ze trots poseert met Poetin

De extreemrechtse Rassemblent National van Marine Le Pen vernietigt 1,2 miljoen exemplaren van een acht pagina’s tellende verkiezingsfolder, meldt dagblad Libération. Reden is een foto waarop ze trots poseert met de Russische president Vladimir Poetin. Boven de foto staat de tekst ‘een vrouw van overtuiging’. Of eigenlijk ‘vaste overtuiging’. Dat beeld is nu even niet zo welkom tijdens de race naar de Franse presidentsverkiezing.

De foto uit 2017 gaf haar tot vorige week nog een air van leiderschap maar door de brute invasie van het onafhankelijke Oekraïne is dat drastisch veranderd. Destijds was haar bezoek aan de Russische dictator al omstreden, ook omdat het in verkiezingstijd plaatsvond. Rusland werd er toen al van verdacht zich te mengen in de democratische processen van Westerse landen. Le Pen ontving een Russische lening ter omvang van miljoenen euro’s.

In de peilingen leidt de zittende president Emmanuel Macron met circa 25 procent. Le Pen komt op de tweede plaatst met zo’n 19 procent. De verkiezing van de president vindt plaats in twee rondes, op 10 en 24 april.