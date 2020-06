Lees hier de Whatsapp-ruzie tussen burgemeester Halsema en minister Grapperhaus

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en minister van Justitie Ferd Grapperhaus hebben aan de vooravond van de Black Lives Matter demonstratie op de Dam een fikse ruzie gehad via Whatsapp. Het gesprek is nu openbaar gemaakt dankzij de wet openbaarheid van bestuur (wob). Saillant detail is dat Halsema hier in het gesprek al op anticipeert. Ze verwijt hem dat hij zo zijn straatje wil schoonvegen.

Grapperhaus die eerst instemde met de demonstratie schreef tot verbazing van Halsema plots: “Er is geen ruggespraak geweest over de besluitvorming rondom deze demo, dat is ook geheel jullie afweging als driehoek.”

Zij reageerde met “Wat is dit nou? (…) Deze wilde je vastleggen voor de wob”.

Telefoongesprek Tussen de M… by Joop_nl on Scribd