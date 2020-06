Leger ingezet tegen protesten op Curaçao

Nederlandse militairen gaan de politie van Curaçao helpen met het handhaven van de openbare orde, meldt RTL Nieuws. De militairen worden op verzoek van de regering van Curaçao onder meer ingezet om op straat te patrouilleren.

Op het eiland wordt al dagen geprotesteerd tegen de economische crisis die is ontstaan door de coronamaatregelen. De protesten gaan gepaard met geweld. Donderdag werd het regeringscentrum bestormd. De werkloosheid is tot 60 procent gestegen. Meer dan de helft van de 160.000 inwoners is inmiddels afhankelijk van de voedselbank om te overleven. Het eiland dat een onafhankelijk land is binnen het Koninkrijk moet op last van Den Haag zwaar bezuinigen en hervormen.

Premier Rutte verklaarde vrijdag ‘bezorgd’ te zijn over de situatie op het eiland, schrijft de Caribische site Koninkrijk.nu:

Rutte vergeleek de discussie over het stellen van voorwaarden aan leningen aan de landen met die binnen de EU over de steun aan Italië en Spanje. ,,We willen helpen, maar het is terecht in return daarvoor te vragen om te hervormen. We vragen niet om bezuinigingen, maar om hervormingen: de arbeidsmarkt, het pensioenstelsel, de overheidsnv’s, belastinginning. Ik begrijp dat die politiek gevoelig liggen. Nogmaals: wij vragen niet om de economie kapot te bezuinigen maar om te hervormen. Op de lange termijn leidt dat juist tot banengroei.”

NRC meldt dat arbeiders, ambtenaren en jongeren gezamenlijk optrekken bij de protesten. Een van de protestleiders Shaidrilon ‘Lon’ Mutueel (23) is woensdag gearresteerd, net als tientallen anderen. Door die arrestatie worden de protesten nog onoverzichtelijker.

De voormalige scholierenleider kwam woensdagochtend met een groep jongeren bijeen bij ‘Post 5’, een van de ingangen van olieraffinaderij Isla. Daar vandaan trokken ze samen met arbeiders en ambtenaren van vuilverwerkingsbedrijf Selikor naar de stad. ‘Post 5’ is een symbolische ontmoetingsplek: hier begon op 30 mei 1969 de historische opstand van Shell-arbeiders onder leiding van Papa Godett. Mutueel was al enkele dagen bezig met kleinschalige protesten. Op 16 juni bezette hij met een groep ontevreden jongeren de Julianabrug op het eiland. „Door de coronacrisis is het voor ons jongeren uitzichtloos geworden”, zegt hij via Facebook. „Er is geen werk, we leven in armoede. Het kan zo niet meer, Nederland moet ingrijpen.”

De grootste werkgever van het eiland olieraffinaderij Isla is als gevolg van de coronacrisis stilgelegd en honderden dreigen hun baan daar te verliezen. Ambtenaren moeten 12,5 procent loon inleveren als gevolg van de Nederlandse eisen. Die kille houding van Den Haag maakt de bevolking extra boos.