Lijsttrekker BIJ1 in Almere trekt zich week voor verkiezingen terug

Opnieuw hommeles bij BIJ1. De lijsttrekker in Almere, de op zeven na grootste stad van Nederland, trekt zich terug na een indringend gesprek met het partijbestuur. Dat blijkt uit een verklaring van de partij. De breuk zou ontstaan zijn omdat Gladys Wielingen eventuele samenwerking met de PVV niet wilde uitsluiten.

Begin vorige week zijn er door de lijsttrekker van Almere BIJ1, Gladys Wielingen, uitspraken gedaan die binnen de partij zorgen en vragen hebben opgeroepen. De uitspraken hadden betrekking op het niet uitsluiten van samenwerking met extreemrechtse partijen. Het landelijk bestuur is naar aanleiding hiervan in gesprek gegaan met de lijsttrekker, omdat de uitspraken in strijd zijn met de principes van de partij.