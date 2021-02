Lilian Marijnissen: ‘Er zijn heel veel verschillen met PvdA en GroenLinks en dat blijft zo’

De SP houdt in deze verkiezingscampagne afstand tot de andere linkse partijen PvdA en GroenLinks. Haar partij heeft een radicaal programma en een heel eigen stijl en dat wil SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen ook zo houden, zegt ze in de podcast Betrouwbare Bronnen.

Een jaar geleden kondigden PvdA, GroenLinks en SP aan vaker te gaan samenwerken. Vanuit de achterbannen werd zelfs gepleit voor een gezamenlijk verkiezingsprogramma. SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen is blij dat het daar niet van is gekomen. “Bij ons is daar helemaal geen enthousiasme voor”, zegt ze.

De SP wil ‘op concrete punten maximaal samenwerken’ en de partijen hebben afgesproken dat ze elkaar niet verrassen, maar er zijn volgens Marijnissen heel veel verschillen. Ze noemt onder meer de visie op het pensioenakkoord, de houding tegenover de Europese Unie en de aanpak van de stikstof-uitstoot. Het door de SP zo vurig gewenste Nationaal Zorgfonds krijgt geen steun van PvdA en GroenLinks.

“Tijdens het vorige kabinet van PvdA en VVD zijn de verzorgingshuizen gesloten, is de pensioenvoorziening gekort en de sociale werkvoorziening eraan gegaan en noem het allemaal maar op. 77.000 mensen in de zorg verloren hun baan, die hadden we nu heel goed kunnen gebruiken”, zegt Marijnissen.

Ze is blij dat andere partijen – zoals de VVD, het CDA en zelfs de werkgevers van VNO-NCW en MKB-Nederland – nu maatregelen steunen die de SP al jaren voorstelt. Maar garantie op succes is er volgens haar alleen met ‘een grote SP’.

Ze is niet van plan om met PvdA en GroenLinks strategische gesprekken te voeren over de kabinetsformatie. Wel hoopt ze op ‘een links motorblok’ voor het nieuwe kabinet. Als de SP daarin het premierschap niet kan bemachtigen, wil ze in elk geval de nieuwe minister van Volksgezondheid leveren.

Of ze zelf in het kabinet gaat zitten, weet Marijnissen nog niet. Wel kondigt ze alvast aan dat de SP ook als coalitiepartner blijft doorgaan met het instellen van meldpunten waar burgers terecht kunnen met klachten over de overheid. “Absoluut. Met de SP in het kabinet was de kindertoeslagaffaire ons niet overkomen. Die mensen worden door de Haagse kliek hier gewoon niet meer gezien. Ze kennen ze niet.”

Marijnissen werkte voorafgaand aan haar Kamerlidmaatschap acht jaar voor de FNV. Ze vond de vakbeweging de afgelopen jaren niet radicaal genoeg. “Kom aan! Wat mij betreft mag er wel een tandje bij. We komen uit jaren van super economische voorspoed. De winsten waren hoog en de uitkeringen aan aandeelhouders nog hoger, maar gewone mensen op de werkvloer hebben er niets van gezien. Dat heeft ook met de vakbond te maken. Die moet veel meer investeren in het opbouwen van kracht op de werkvloer. Uiteindelijk is er gewoon een belangentegenstelling en moet je het afdwingen.”