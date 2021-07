Limburg zucht onder klimaatcrisis, rivier door Valkenburg ‘die daar niet hoort’

Code Rood is inmiddels opgeheven in Limburg, maar de immense overlast als gevolg van de hevige regenval de afgelopen dagen is nog lang niet voorbij. De gemeente Valkenburg is nagenoeg onbereikbaar, liet burgemeester Prevoo donderdagochtend weten in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers: ‘Er stroomt een rivier door Valkenburg die daar niet thuishoort.’ Op sociale media is goed te zien hoezeer het gebied kampt met wateroverlast:

Met een shovel worden hotelgasten in Valkenburg geëvacueerd

Ongelooflijke taferelen in de Geulstad #wateroverlast pic.twitter.com/z2bdhw5JsF — Maurice de Heus (@MauriceDeHeus) July 15, 2021

Weerpresentator van de NOS Gerrit Hiemstra laat er op Twitter geen enkel misverstand over bestaan wat de oorzaak is van de hevige regenval en de overstromingen in Limburg, maar ook in België en delen van Duitsland. Hij schrijft:

Voor iedereen die zich afvraagt of de extreme regen in Limburg, de Ardennen en het aangrenzende deel van Duitsland met #klimaatverandering te maken heeft, het antwoord daarop is “ja”. In de klimaatscenario’s 2014 van het @KNMI, is al gewezen op een toename van extreem weer.

Daarin is beschreven dat in de zomer zowel de kans op droogte als de kans op extreme neerslag groter wordt. Dat wil niét zeggen dat dat élk jaar zal gebeuren, maar zowel de frequentie van voorkomen als de intensiteit van beide fenomenen nemen toe. 2/n — Gerrit ⭕ Hiemstra 🐰 (@GerritHiemstra) July 14, 2021

Hiemstra maakt duidelijk dat de extreme regen ‘dus niet 1-op-1 door klimaatverandering’ wordt veroorzaakt, ‘maar door klimaatverandering worden extreme neerslagsituaties extremer en komen vaker voor. En het blijft hier niet bij. Zolang de opwarming voort gaat, zullen extreme regen (en droogte) extremer worden’.

Ook het KNMI zelf is niet te beroerd om sceptici te voorzien van feiten over de klimaatcrisis en het verschil tussen weer en klimaat:

Deze opmerking krijgen we vaker. Hoe kun je het klimaat voorspellen als het weerbericht van volgende week vaak al lastig is? Het antwoord op deze vraag vind je onder veelgestelde vragen op deze pagina: https://t.co/qPCE6rllqS — KNMI (@KNMI) July 15, 2021

Ondertussen staan in andere delen van het land reddingsdiensten paraat om de hulpdiensten in Limburg te assisteren. De Nationale Reddingsvloot, een combinatie van de reddingsbrigade en de brandweer, is al met enkele eenheden aanwezig in het rampgebied. Ook in onder andere IJmuiden en Hoorn staan mensen paraat om uit te rukken, meldt NH Nieuws.

Noodweer in Zuid Limburg: onder leiding van @VRZuidLimburg is @Reddingsvloot nu met 24 eenheden uitgerukt om te ondersteunen bij evacuaties in ondergelopen gebieden. Voor actuele info, zie @VRZuidLimburg pic.twitter.com/FRecWqaa40 — Koen Breedveld (@koenbreedveld) July 15, 2021

De Maas bij het Gouvernement in Maastricht. Er komt schijnbaar nog ruim een meter bij, wat inhoudt dat de kades onder water komen te staan. pic.twitter.com/5lulxsQCuC — Robin van der Kloor (@VanDerKloor) July 15, 2021

Ook delen van België en Duitsland zijn ondergelopen. In die landen kwamen respectievelijk twee en elf mensen om het leven door het noodweer. Ook worden nog tientallen mensen vermist. Nederlandse twitteraars op vakantie in Duitsland en België laten weten geëvacueerd te worden.

Die caravan met rode gordijnen, daar zaten we in. Zaten. pic.twitter.com/K95wQZN3Wa — Zjos Dekker (@zjosdekker) July 15, 2021