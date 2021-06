Linkse leider aangevallen tijdens demonstratie tegen extreemrechts in Parijs

Jean-Luc Mélenchon, leider van La France insoumise, een zusterpartij van de Nederlandse SP, is in Parijs tijdens een demonstratie tegen extreemrechts gemeeld. De politicus kreeg een lading meel over zich heen, oftewel enfariné zoals een dergelijke actie in het Frans heet. De dader zou een extreemrechtse influencer zijn.

Jean-Luc Mélenchon enfariné: notre journaliste témoigne de la scène pic.twitter.com/umfX1GMlQv — BFMTV (@BFMTV) June 12, 2021

Dit is al de derde fysieke aanval op een politicus binnen een week in Frankrijk. President Macron werd in het gezicht geslagen. Een prominent lid van de partij van de president, oud-minister François de Rugy, kreeg meel over zich heen in Nantes. Vrijdag werd een kandidaat en vrijwilliger van het extreemrechtse RN, voorheen Front National, aangevallen tijdens het plakken van posters. Een van hen liep een gebroken been op.

Même si BFM préfère parler du facho qui a balancé de la farine à Mélenchon sans jamais dire extrême-droite, une foule immense se dresse à Paris contre la peste brune.

Siamo tutti antifascisti ✊

🎥@CharliB97783485#MarcheDesLibertés pic.twitter.com/DPtnseNZRW — Marcel (@realmarcel1) June 12, 2021

In heel Frankrijk werd zaterdag op initiatief van vakbonden en linkse partijen gedemonstreerd onder de noemer #MarcheDesLibertes tegen de opmars van extreemrechtse ideeën. Het protest vindt een week voor de lokale verkiezingen plaats. Volgend jaar zijn er in Frankrijk presidentsverkiezingen waarbij de extreemrechtse leider Marine Le Pen het vermoedelijk tot de laatste ronde zal brengen.

🎥 A #Paris comme partout en France, une "#MarchedesLibertés" est organisée pour manifester "pour les libertés et contre les idées d'extrême droite" #manifestation #extremedroite pic.twitter.com/SjrT4sUhwG — Thibault Izoret (@TIM_7375) June 12, 2021

De opkomst van extreemrechtse radicalen wordt in Frankrijk met argusogen bekeken. De man die president Macron aanviel is inmiddels tot anderhalf jaar cel veroordeeld. Hij blijkt auteur van een video waarin uitgelegd wordt hoe leden van de linkse La France insoumise aangevallen moeten worden.

https://www.youtube.com/watch?v=JCczrerHrHc

