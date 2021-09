Linkse leider Mélenchon in debat met extreemrechtse Zemmour

Geen video? Klik hier.

De rechtse krant Le Parisien noemde het een ‘debat tussen doven’, anderen spreken van een ‘hanengevecht’. In het politieke midden werd de vertoning in ieder geval met afgrijzen bekeken. Jean-Luc Mélenchon, leider van La France Insoumise, een zusterpartij van de Nederlandse SP, ging live op tv meer dan twee uur in debat met de extreemrechtse opiniemaker Éric Zemmour. De laatste heeft het nog niet officieel bekend gemaakt maar van Zemmour wordt verwacht dat hij zich kandidaat gaat stellen voor de presidentsverkiezingen die volgend jaar april worden gehouden. Hij zou dan onder extreemrechtse kiezers concurreren met Marine Le Pen, leider van Rassemblement National, het vroegere Front National. Mélenchon is kandidaat voor de presidentsverkiezingen namens zijn eigen partij. Er keken 3,8 miljoen mensen naar het debat.

The Guardian schrijft dat het hele arsenaal uit de cultuuroorlog voorbij kwam, van goelags tot Stalin en van pizza’s tot couscous. Het ging natuurlijk over identiteit en nationalisme. Saillant is dat beide mannen roots in Noord-Afrika hebben. Mélenchon is geboren in Marokko, Zemmour is een kind van Algerijnse ouders.

Zemmour, een schrijver en tv-commentator die wegens racisme veroordeeld is, ging tekeer tegen de islam die hij onverenigbaar acht met de Franse drie-eenheid vrijheid, gelijkheid en broederschap, en verklaarde dat hij niet-Franse voornamen wil verbieden. Ook trok hij verhalen over ‘omvolking’ uit de kast, ideeën die in het Nederlands parlement worden verkondigd door Wilders en andere extreemrechtse figuren.

Mélenchon nam geen blad voor zijn mond en noemde Zemmour onder meer “een gevaar voor het land” en verzekerde dat hij niet zal toestaan dat moslim worden verdreven. “Je bent een racist en daarvoor veroordeeld. Schaam je je niet?”

“Nee, totaal niet,” antwoordde Zemmour. Hij wil uitkeringen voor de sociale zekerheid verlagen. Mélenchon wil die juist verhogen. “Ook voor buitenlandse gezinnen.” De linkse leider stelde dat hij de klimaatcrisis belangrijker vindt en dat hij zou stoppen met kernenergie omdat het te gevaarlijk is. Waarop Zemmour opmerkte: “Hij wil de planeet redden, ik alleen Frankrijk.”

Mélenchon stak juist de loftrompet over créolisation, een term voor hoe mensen van verschillende afkomsten samenkomen en gezamenlijk iets moois tot stand brengen.

Leden van La France Insoumise constateerden tevreden dat Mélenchon zijn opponent de oren had gewassen en aangetoond had hoe belachelijk de ideeën van Zemmour zijn, die hij samenvatte als Zemmouristan.

De twee waren het er wel over eens dat Frankrijk, de enige EU-lidstaat die over kernwapens beschikt, uit de Navo moet stappen. Volgens de huidige peilingen maken beiden geen kans de tweede ronde van de presidentsverkiezingen te halen. Die zal naar aller verwachting gaan tussen de zittende president Macron en de extreemrechtse Le Pen. Maar met nog zeven maanden te gaan, kan er nog van alles veranderen.

Dat er veel kan veranderen bleek deze week wel bij de Franse Groenen die nu aan het bepalen zijn wie de officiële kandidaat gaat worden van de écologisten. Tegen alle verwachtingen in scoorde de feministe Sandrine Rousseau, die onder meer een drijvende kracht is achter de Franse #metoo-beweging, zeer goed. De gedoodverfde kandidaat Yannick Jadot, een keurige europarlmentariër, moet nu plots vechten voor zijn kandidatuur.

