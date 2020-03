Linkse samenwerking en het schrijnend tekort aan vrouwen in de politiek

Kee & Van Jole praten vandaag over de bijeenkomst die de leiders van GroenLinks, SP en PvdA dinsdagavond hielden in de Tolhuistuin te Amsterdam. Kee toog er vol verwachting heen en beschrijft de teleurstelling die de avond bij hem en anderen genereerde.

Van Jole is veel optimistischer en hoopt dat de partijen elkaar ook na de verkiezingen blijven vasthouden. “Ze zijn nu gezamenlijk al groter dan de VVD. Straks dan het dan een keuze worden voor het CDA en VVD. Samenwerken met de partij van Baudet of met het linkse trio.”

Daarna gaat het over een enquête die de organisatie Women Inc heeft laten houden over de kansen van een vrouwelijke lijsttrekker. 16 procent van de kiezers zou overwegen om voor een andere partij te kiezen als die een vrouw als lijsttrekker heeft. Kee reageert enthousiast.

Volgens Van Jole is de enquête een mooie publiciteitsstunt in het kader van 8 maart, internationale vrouwendag, maar is de werkelijkheid schrijnend: zo gauw een partij een vrouw als lijsttrekker wordt aangesteld verliezen ze steevast zetels. “Net als het positieve zelfbeeld van Nederland niet klopt als het om racisme gaat, omdat dat een veel groter probleem blijkt dan iedereen dacht, geldt dat ook voor seksisme. Het gebrek aan vrouwelijke leiders is een structureel probleem waar we het echt eens goed over zouden moeten hebben.”

Daarna wil Kee nog even praten over een mediastuntje rond FvD maar dat vindt Van Jole zonde van de zendtijd.