Het demissionaire kabinet is vastbesloten een avondklok in te voeren, om zo verdere besmetting van het coronavirus terug te dringen. Woensdagmiddag lichten Mark Rutte en Hugo de Jonge die beslissing toe. De avondklok moet vrijdag ingaan en zal van kracht zijn tussen 20.30 en 4.30 uur. Niemand mag tussen die uren op straat zijn zonder geldige reden en een geldige verklaring. Overtreding van de avondklok geldt als misdrijf, er staat een boete van 95 euro op. De avondklok geldt voor iedereen, in heel Nederland, tot in principe 10 februari. De Tweede Kamer moet wel nog akkoord gaan met de maatregel.

De invoer van de avondklok is volgens Rutte bedoeld om het aantal bewegingen te beperken. ‘Niemand wil een avondklok, niemand staat erbij te juichen,’ aldus Mark Rutte, die het voornemen voor de avondklok ‘zo snel mogelijk’ aan de Kamer wil voorleggen. Maar, zo zegt hij, het advies van het OMT is helder: ‘Doe nu het noodzakelijke’. Om die reden kondigt het kabinet nog meer maatregelen aan.

De uitzonderingen voor de avondklok, er is specifiek nagedacht over de gasten van talkshows. Maar echt! 👇🏻 pic.twitter.com/aQQnjxPy1P — Inge Lengton (@IngeLengton) January 20, 2021

Behalve de avondklok komt er ook een dringend advies om het aantal bezoekers thuis te beperken. Nu zijn dat er nog twee, maar dat wordt teruggebracht tot één. Reizigers naar Nederland moeten verplicht in quarantaine tot ze een negatieve coronatest kunnen overleggen. Er komt een vliegverbod van en naar Groot-Brittannië en Zuid-Afrika en een reeks landen buiten de Schengen-zone, omdat daar nieuwe, mogelijke besmettelijkere Covid-mutaties rondgaan. Het vliegverbod gaat aanstaande zaterdag in.

Kamerbrief: #vliegverbod vanaf 23 januari voor landen buiten Schengen. Het gaat dan om het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Brazilië, Argentinië, Bolivia, Kaapverdië, Chili, Colombia, Ecuador, Frans-Guyana, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay en Venezuela. #corona — Fons Lambie (@fonslambie) January 20, 2021

