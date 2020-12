Premier Rutte: mogelijk nog voor Kerst strengere coronamaatregelen

Geen video? Klik hier.

Kerst is extra belangrijk dit jaar, stelt premier Rutte. Hij wijst op de mensen die door corona familieleden verloren hebben en daar deze Kerst nog eens mee geconfronteerd worden. De premier verklaarde dat er gehoopt was op versoepeling van de maatregelen maar dat daar geen sprake van kan zijn. “Het gaat echt niet goed.” De besmettingscijfers zijn het dubbele van wat ze zouden moeten zijn, zoals 10 ic-opnames in plaats van de 20 die er nu zijn.

Hij sluit niet uit dat er voor de Kerst nog strengere maatregelen genomen moeten worden als de cijfers verslechteren.

De premier verklaarde dat er een maximum is van drie bezoekers aan huis met de Kerst en dat alle andere maatregelen van kracht blijven. Er wordt gekeken naar hoe groepen die zwaar getroffen worden zoals de horeca, cultuur maar ook jongeren extra steun kunnen krijgen om door deze moeilijke periode te komen. Er wordt in januari gestart met proefprojecten, bijvoorbeeld om meer mensen toe te kunnen laten in theaters.

Minister De Jonge vertelde dat pas na de zomer alle Nederlanders gevaccineerd zullen zijn. Tot die tijd blijven maatregelen om het virus terug te dringen noodzakelijk. In de loop van 2021 is het mogelijk maatregelen terug te draaien als het vaccineren goed uitpakt.

De Jonge zegt dat duidelijk is dat niet iedereen die klachten heeft zelf in isolatie gaat. Hij wijst er op hoe gevaarlijk dat is tijdens de feestdagen.

In antwoord op vragen liet premier Rutte merken teleurgesteld te zijn dat het niet gelukt is de besmettingen terug te dringen. Bij minder dan 10 ic-opnames per dag kunnen de restaurants mogelijk weer open. Daarvoor zijn volgens de premier al heel veel maatregelen genomen. Voor evenementen is nog niet duidelijk hoe dat precies moet daarom worden er proeven genomen.

De premier wilde niet ingaan op welke strengere maatregelen er eventueel genomen gaan worden. Hij wees er op dat de verslechtering ook in andere Europese landen optreedt. In veel andere landen is de horeca ook gesloten.

Een journalist wees er op dat bedrijven al bezig zijn met het organiseren van kerstborrels en daar ruimtes voor afhuren, bijvoorbeeld op de Efteling. De premier benadrukte dat dergelijke bijeenkomsten niet zijn toegestaan en ook uiterst onverstandig zijn.

Minister De Jonge vertelde dat er minder vaccins beschikbaar zijn dan aanvankelijk gedacht werd en dat ze later geleverd gaan worden. In plaats van een miljoen doses worden er 500.000 geleverd en die komen pas begin januari beschikbaar.

In reactie op een vraag vertelde premier Rutte dat er gewerkt wordt aan een nieuwe routekaart zodat er dan meer duidelijkheid komt over wanneer welke maatregelen genomen worden. Hij wil zich echter vooral richten op de naleving van de maatregelen. De Jonge gaf een inkijk in de huivering van het kabinet om met concrete maatregelen te dreigen. “Dan zitten ze avond aan avond in talkshows te discussiëren over de mogelijk zware gevolgen van die maatregelen.”

De Jonge werd aangesproken op zijn belofte dat er per 4 januari gestart zou worden met vaccinatie. Hij verweerde zich met de constatering dat die belofte gebaseerd was op de gunstigste omstandigheden en dat die zich niet voorgedaan hebben. Hij verwacht dat de start wel in januari zal zijn.

Premier Rutte kreeg de vraag of er niet strenger gehandhaafd moet worden maar volgens de premier is de handhaving al streng. De Jonge vertelde desgevraagd dat er gewerkt wordt aan een quarantaineplicht met strafbaarheid van overtreding.

Koninklijke Horeca Nederland reageert zeer teleurgesteld op de persconferentie. Hierbij de volledige persverklaring van de belangenorganisatie:

Nul perspectief: gitzwart scenario horeca dreigt

Kabinet gijzelt horeca zonder wetenschappelijke onderbouwing

Ook de komende maand kan de horeca niet op versoepelingen rekenen. Naast een update van de huidige stand van zaken, kondigden premier Rutte en minister De Jonge vanavond aan dat er – gezien het stijgende aantal besmettingen – geen ruimte is voor versoepelingen rondom de feestdagen. Wel werd benadrukt dat de naleving van de huidige regels beter moet. Opnieuw blijft enige vorm van perspectief voor de horeca uit. Na een eerste lockdown van tweeënhalve maand, blijft het overgrote deel van de horeca vanaf 14 oktober minimaal tot half januari dicht. Het is onbegrijpelijk dat de horeca nog steeds gesloten wordt gehouden, terwijl andere plaatsen waar veel besmettingen plaatsvinden – op scholen & in werksituaties – volledig ongemoeid worden gelaten. Aanvullende financiële steun is dan ook het laatste redmiddel om te voorkomen dat meer dan 50% van de sector op korte termijn failliet gaat.

De horeca is veilig

De vanmiddag uitgelekte notitie – die is gemaakt door het ministerie van EZK – bevestigt wat KHN al tijden aangeeft: De horeca is veilig en het aantal besmettingen dat te herleiden is tot de horeca is zeer gering. KHN lobbyt niet voor niets al maanden voor de heropening van de horecasector.

De uitleg die door premier Rutte werd gegeven op de vraag waarom de horeca voorlopig nog gesloten blijft ontbeert elke wetenschappelijke onderbouwing. De premier kwam niet veel verder dan uit te leggen dat de horeca ook in andere Europese landen gesloten wordt gehouden en dat je in de horeca langer dan 15 minuten samen bent. Die uitleg is niet meer te rijmen met wat we inmiddels weten over andere plekken waar mensen samen komen, zoals op scholen en in werksituaties, maar ook bij verschillende contactberoepen. En als het kabinet de suggestie van KHN van een maximum aantal personen per vierkante meter zou volgen, dan vervalt ook het argument dat men in de horeca met veel mensen in een kleine ruimte samen is. KHN vraagt niet voor niets al maanden aan minister De Jonge om een wetenschappelijke onderbouwing van de relatie tussen horeca en het aantal besmettingen, maar deze blijft telkens uit. Een gemiste kans, want een onderbouwing werkt ook in het in het voordeel van het kabinet en kan voor meer begrip en draagvlak onder horecaondernemers en burgers zorgen.

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “Het is enorm frustrerend dat de horeca opnieuw geen enkel perspectief wordt geboden. De situatie is kritiek, de pijn en onzekerheid zijn enorm groot; horecaondernemers trekken het niet meer.”

Protocollen en slimme maatregelen liggen al weken klaar

In de horeca kunnen mensen dankzij de strenge protocollen en hygiëne-maatregelen op een veilige manier samenkomen. Er liggen al geruime tijd slimme plannen met extra maatregelen klaar over hoe de horeca op een veilige manier open kan. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat het besmettingsrisico beheersbaar en aanvaardbaar moet zijn, maar dat er tegelijkertijd wel mogelijkheden moeten zijn voor een exploitatie van het horecabedrijf. Met slimme maatregelen kan de horeca worden ingezet als ‘safe haven’ in de strijd tegen het coronavirus. In de horeca kan immers beter worden gewaarborgd dat de maatregelen worden nageleefd dan in thuissituaties.

Aanvullende financiële steun noodzakelijk

De volledige sector wordt opgeofferd voor de volksgezondheid, terwijl er geen evenredige steun c.q. perspectief wordt geboden. Dit is niet eerlijk tegenover alle ondernemers die hun levenswerk in rook zien opgaan, met pijn in het hart afscheid moeten nemen van betrokken medewerkers en op korte termijn – zonder extra steun – failliet gaan. KHN voert sinds de tweede horecasluiting opnieuw een intensieve lobby voor aanvullende steunmaatregelen. Om het belang voor aanvullende steun en perspectief te benadrukken, lanceerde KHN gisteren de eerste #BlackMonday. De problemen zijn nu; de branche staat op omvallen! Daarom is extra financiële ondersteuning bovenop het bestaande steunpakket keihard noodzakelijk. Tijdens de persconferentie werd er aangekondigd dat er morgen een aparte persconferentie volgt over de steunmaatregelen. Willemsen: “Als we nul perspectief hebben, dan moet het kabinet morgen écht over de brug komen met een forse aanvulling op het steunpakket. Op dit moment moet de overheid geen kruideniersgedrag laten zien als het op steun aankomt.”

Corona exit strategie: haast maken met sneltesten en vaccinaties

Het kabinet was vanavond uitermate vaag over wanneer er dan wél wat kan. KHN eist dat het kabinet per omgaande met een duidelijke corona exit strategie komt, waarbij ook wordt gekeken naar bijvoorbeeld sneltesten en vaccinaties en in hoeverre die een rol kunnen spelen om de horeca zo spoedig mogelijk op een verantwoorde manier open te laten gaan.