Lockdown in Beieren, zelf corona-maatregelen nemen werkt niet

In de Duitse deelstaat Beieren is met ingang van vrijdag klokslag middernacht een lockdown van kracht. Dat heeft de Beierse minister-president Markus Söder (CSU) vrijdag laten weten. De nieuwe corona-maatregelen gelden in eerste instantie voor twee weken. ‘We sluiten het openbare leven bijna volledig af’, aldus Söder.

Volgens Söder is de maatregel dringend nodig, aangezien Beieren kampt met een forse toename van het aantal corona-besmettingen. Tussen donderdag en vrijdag was er een stijging in het aantal gemeten besmettingen te zien van 35 procent. Het aantal doden steeg van tien naar vijftien. Volgens de minister-president een teken dat de eerdere maatregelen en roep om zelf goed op te letten onvoldoende hun werk doen, en ‘Dat kunnen we niet langer accepteren;.

De lockdown is niet zo strikt als in bijvoorbeeld Spanje en Frankrijk. Söder maakte duidelijk dat sporten en wandelen in de buitenlucht gewoon zijn toegestaan. Wel zei hij er nadrukkelijk bij dat dit of alleen, of met het eigen gezien moet gebeuren. Hierop zal door de politie worden toegezien. Wie toch het gezelschap van anderen opzoekt kan volgens de minister-president hoge boetes verwachten.

Of de rest van Duitsland het Beierse voorbeeld volgt, is nog niet zeker. Deelstaat Saarland overweegt in elk geval wel hetzelfde te doen. Gisteren nog riep bondskanselier Angela Merkel de Duitse bevolking op zoveel mogelijk thuis te blijven, maar in grote delen van het land lijkt die boodschap onvoldoende aan te komen. Zo vormen veel mensen nog altijd grote groepen op straat, in winkels, en worden er door vooral jongeren zelfs nog zogenaamde corona-feesten gegeven. ‘Onze hoogste prioriteit is het beschermen van mensen,’ liet Söder vrijdag weten. ‘Er mogen nergens meer mensenmassa’s zijn.’

De nieuwe Beierse maatregelen omvatten onder meer het volgende: restaurants moeten sluiten en mogen alleen nog bezorgservice leveren. Kappers en bouwmarkten moeten verplicht de deuren sluiten. De toegang tot medische zorg wordt beperkt. Bezoek aan ziekenhuizen en verpleeghuizen is alleen nog toegestaan voor palliatieve zorg of bevallingen.

