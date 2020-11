Longarts roept familie coronapatiënten op: ‘Neem je moeder in huis’

Het afdelingshoofd longgeneeskunde van het Erasmus MC in Rotterdam heeft een dringende oproep gedaan aan familieleden van met coronapatiënten om hen na ziekenhuisopname in huis te nemen. Dat meldt RTV Rijnmond. Volgens Joachim Aerts blijven veel ziekenhuisbedden nu onnodig bezet, omdat de doorstroom naar de thuis- en verpleegzorg is vastgelopen.

De patiënten moeten eigenlijk door naar verpleeghuizen, revalidatiecentra of naar de thuiszorg, maar omdat ook daar een groot tekort aan medewerkers en plek is, zijn de wachtlijsten er enorm. En dus blijven de patiënten in het ziekenhuis. Aerts hoopt dat familieleden van deze patiënten gehoor zullen geven aan zijn oproep: ‘Als het kan, neem je moeder in huis want daarmee maken we bedden leeg.’

‘Dat is iets waarvan ik nooit gedacht had, dat je dat in Nederland zou meemaken,’ zegt Aerts over het uitstellen van zorg voor regulieren patiënten. Toch is het nodig vanwege de ernstige onderbezetting waarmee veel ziekenhuizen kampen als gevolg van de coronacrisis. In het Erasmus MC gaat het om ‘minimaal dertig ziekenhuisbedden’ die ‘onnodig bezet’ zijn.