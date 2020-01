Lood in water verhoogt risico op lager IQ en nierproblemen

Inspecteurs controleren kinderdagverblijven, basisscholen en gemeentelijke panden op loden waterleidingen. Sommige bewoners in Amsterdam-Noord halen hun drinkwater uit voorzorg uit een pomp.

De impact die een stof heeft op de gezondheid, is afhankelijk van de doseringshoogte. Bij het merendeel van Nederlandse huishoudens is de blootstelling aan looddeeltjes miniem. Maar in Amsterdam-Noord is bij sommige huishoudens acht keer meer lood in het drinkwater gevonden dan de Nederlandse norm. Ongeveer een op de vijf watermonsters bevatte teveel lood, concludeert een lokale woningbouwvereniging, volgens NOS.

Ouders met baby’s en jonge kinderen moeten extra waakzaam zijn, zegt GGD-arts Yvonne Vendrig tegen NOS. “Lood heeft effect op de hersenontwikkeling van kinderen. Hoe kleiner een kind, hoe meer water het drinkt ten opzichte van het lichaamsgewicht – dus hoe groter het effect is.”

Wie had dat gedacht, dat cola ooit gezonder zou zijn dan kraanwater. – https://t.co/6RbraOcnRK — GeborenAtheïste (@GeborenAtheiste) January 24, 2020

Zuigelingen zijn het meest kwetsbaar, omdat hun darmpjes looddeeltjes gemakkelijker opnemen en hun hersenen nog volop in ontwikkeling zijn. De Gezondheidsraad meldt dat lood het IQ kan verlagen met twee tot vijf punten. Geschat wordt dat in Nederland duizenden jonge kinderen en zwangere vrouwen via kraanwater aan een ongezond hoog loodgehalte worden blootgesteld.”Uit onderzoek op groepsniveau blijkt dat kinderen die meer lood binnenkregen een lager IQ hebben dan kinderen waarbij minder lood werd gemeten”, zegt de GGD-arts in het NOS Radio 1 Journaal.