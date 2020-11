Macron: radicale islam bedreiging voor iedereen

In een interview met Al-Jazeera heeft Emmanuel Macron dit weekend gezegd dat hij de vrijheid van meningsuiting altijd zal blijven verdedigen tegen de radicale islam. Volgens de Franse president zijn islamitische geïnspireerde extremisten een bedreiging voor iedereen, en voor moslims in het bijzonder. “Meer dan 80 procent van de slachtoffers is moslim.”

Macron zette in het interview zijn opvattingen uiteen over laïcité, de Franse scheiding van kerk en staat. Dat concept wordt in het buitenland vaak verkeerd uitgelegd. Het staat moslims vrij om hun geloof te belijden, benadrukte de Franse president. Op Twitter schreef Macron zaterdag: “In tegenstelling tot wat ik de afgelopen dagen veel op sociale media heb gehoord en gezien heeft ons land geen probleem met welke godsdienst dan ook.”

Important interview with Macron on Al Jazeera. There's still much misrepresentation (wilful or not) of laïcité. It's not state atheism, nor the persecution of religion, but the protection of the right to believe, or not to believe, + the separation of religion from public affairs — Sophie Pedder (@PedderSophie) November 1, 2020

Pas bij excessen grijpt de overheid in. Zo sloten de Franse autoriteiten na de moord op Samuel Paty een moskee die in een video op Facebook had geageerd tegen de docent.

“Er zijn groepen, ik noem ze gewelddadige extremisten, die de islam kapen. Ze maken gebruik van alle vrijheden in Frankrijk om hun volgelingen te onderwijzen dat ze Frankrijk niet moeten respecteren en dat ze onze wetten niet moeten respecteren”, legde Macron uit.

“Ze onderwijzen dat vrouwen niet gelijkwaardig zijn aan mannen. Dat zijn niet onze waarden. Wij geloven in de verlichting en in dezelfde rechten voor mannen en vrouwen.”

“We believe in the Enlightenment, and women have the same rights as men… People who think otherwise, let them do it somewhere else, not on French soil.” Powerful comments by French President Macron 👏 👏 👏 pic.twitter.com/9jWBP0znJD — James Bloodworth 🇫🇷 (@J_Bloodworth) October 31, 2020

Macron verdedigde zich in het interview tegen aantijgingen uit de hoek van de Turkse president Erdogan en andere politieke leiders uit islamitische landen. Die schetsen volgen hem een verkeerd beeld van de rol van de Franse overheid bij de verspreiding van de Mohammed-cartoons van Charlie Hebdo.

De Franse president zei te begrijpen dat moslims geschokt zijn door de tekeningen. Maar de cartoons zijn geen overheidsproject, legde Macron nog maar eens uit. “Ze worden gemaakt door vrije, onafhankelijke kranten die niet gelieerd zijn aan de regering.”

