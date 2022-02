Macron: Russische inval is keerpunt in onze geschiedenis

Emmanuel Macron, die zich de afgelopen weken het vuur uit de sloffen liep om een oorlog in Oekraïne te voorkomen, oordeelt spijkerhard over wat hij een Russische “oorlogsdaad” noemde. De inval is een “keerpunt in de geschiedenis van Europa”, zei hij tijdens een tv-toespraak. Morgen zal hij het Franse parlement toespreken.

Volgens de Franse president is de invasie “de ergste aanval op de vrede en stabiliteit in Europa in decennia”. Hij waarschuwde dat de gevolgen ervan op onze levens “langdurend en groot” zullen zijn. “We zullen niet twijfelen bij de steun voor Oekraïne. We zullen de soevereiniteit en veiligheid van onze bondgenoten beschermen.”

Macron sprak het volk toe, terwijl achter hem de Franse, Europese en Oekraïense vlag zichtbaar waren. Hij beloofde een “eensgezind antwoord”. Vanavond overlegt hij in Brussel met andere leiders over de sancties die de Europese Unie tegen Rusland zal nemen.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock (de Groenen) kondigde “enorme sancties” aan. Volgens haar zal de wereld “deze dag van schaamte niet vergeten”. Eerder deze week haalde Duitsland al een streep door de goedkeuring van Nordstream 2. Baerbocks partij was al langer tegen deze gaspijpleiding waarmee Russisch gas via de Oostzee naar Duitsland kan worden getransporteerd.