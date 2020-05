Macron verklaart vakanties buiten Europa taboe

De Franse president Emmanuel Macron heeft verklaard dat het nog onzeker is of er deze zomer op vakantie gegaan kan worden maar als het kan de reizen dan beperkt moeten worden tot Europa. HLN schrijft:

“Grote internationale reizen zullen tijdens de zomermaanden zeker niet plaatsvinden”, klonk het. “Het zal onder Europeanen moeten gebeuren. Afhankelijk van de verspreiding van de epidemie kunnen er nog verdere beperkingen opgelegd worden.” Over vakantie in eigen land kan Macron voorlopig evenmin klare wijn schenken. “Begin juni zullen we daar een antwoord op kunnen geven. We hebben de strijd tegen het virus niet gewonnen. Het is er nog steeds, we hebben het enkel maar vertraagd.”

Landen als Griekenland en Kroatië overwegen de invoer van ‘corona-paspoorten’ die toeristen kunnen verkrijgen als ze zich hebben laten testen en niet besmet blijken. Beide landen hebben, net als Portugal, relatief weinig besmettingen gehad en hopen daarmee het vakantiepubliek gerust te kunnen stellen. De zuidelijke landen verwachten dat Noordeuropeanen de reis naar hun bestemming over land kunnen maken. De Europese Unie wil daarom dat er afspraken komen, zodat alle landen hetzelfde beleid gaan voeren. Ook is het de bedoeling dat er richtlijnen komen voor zaken als social distancing en beschermingsmiddelen.

Het hervatten van toerisme vereist ook afspraken omdat toeristen uit sommige lande anders het risico lopen dat ze bij thuiskomst in quarantaine worden geplaatst. Eerder stelde Commissie-voorzitter Von der Leyen dat EU-burgers geen vakantieplannen moeten maken.

De autoriteiten op Sicilië willen het toerisme op het Italiaanse eiland een boost geven door vakanties te subisidiëren. Toeristen zouden dan bijvoorbeeld drie overnachtingen voor de prijs van twee kunnen krijgen. Er wordt zelfs beweerd dat de overheid vliegtickets voor de helft zou willen vergoeden. Gezien de ernst van de crisis in het land en de mogelijke vrees van buitenlandse toeristen wordt er gemikt op binnenlands toerisme.

27 miljoen Europeanen zijn werkzaam in de toeristische sector die door de coronacrisis vrijwel volledig tot stilstand is gekomen. Een land als Portugal haalt 16 procent van het nationale inkomen uit toerisme.

Premier Mark Rutte heeft zich nog niet willen uitlaten over de vraag of vakanties mogelijk zijn. Op een vraag van een journalist daarover antwoordde hij dat hij zelf geen vakantie meer zal boeken. Van enkele korte trips die al gepland staan is onduidelijk of die door kunnen gaan, zei hij. Verder liet hij de beslissing aan burgers over maar raadde hen daar goed over na te denken.