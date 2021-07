Malaria en dengue rukken op door klimaatcrisis

De klimaatcrisis zal ervoor zorgen dat ziektes die door muggen worden verspreid, veel vaker voorkomen. Onderzoekers verwachten dat er bij ongewijzigd klimaatbeleid miljarden mensen meer risico zullen lopen op een besmetting met malaria of dengue (knokkelkoorts). Dat schrijven zij in The Lancet Planetary Health.

Dankzij de hogere temperaturen zullen de ziekte verspreidende muggen beter gedijen in regio’s waar ze nu al mensen infecteren, maar ook in gebieden waar ze nu nog niet zijn. Besmettingen met malaria en dengue worden nu al waargenomen op plaatsen waar de ziektes voorheen niet voorkwamen en in gebieden waar ze decennialang waren verdwenen.

“Je kunt uit dit onderzoek opmaken er miljoenen mensen minder ziek zullen worden door malaria of dengue als we de uitstoot van broeikasgassen terugdringen”, verklaart onderzoeker Felipe J Colón-González tegenover The Guardian.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) overlijden er jaarlijks 400.000 mensen aan malaria. Dat zijn voornamelijk jonge kinderen. Jaarlijks raken er 100 tot 400 miljoen mensen besmet met dengue. Twintigduizend mensen overlijden elk jaar aan de ziekte.

cc-foto: FotoshopTofs