Maleisiër loopt 120 kilometer naar huis om niemand te besmetten

Een Maleisiër die vreesde dat hij tijdens zijn werk in Japan mogelijk besmet was geraakt met het nieuwe coronavirus, besloot vanaf het vliegveld 120 kilometer naar huis te lopen. De 34-jarige man, Alixson Mangundok, maakte geen gebruik van het openbaar vervoer omdat hij niemand wilde aansteken. Dat meldt de South China Morning Post.

Hoewel Mangundok geen symptomen had die wezen op een besmetting, verwezen de gezondheidsautoriteiten op het vliegveld hem toch door naar het ziekenhuis. Daar kreeg hij te horen dat hij thuis in zelf-isolatie moest. “Om te voorkomen dat ik iemand in gevaar zou brengen, besloot ik om te gaan lopen”, aldus Mangundok.

Hij kreeg al snel gezelschap van een hond. Onderweg kocht Mangundok sardientjes voor het dier. Zelf at hij niets gedurende de dagenlange voettocht. Mangundok was naar eigen zeggen te moe om te eten. Wel had hij voor vertrek geluncht in het ziekenhuis.

Uit een eerste test blijkt dat Mangundok geen Covid-19 heeft, maar hij wacht nog op de resultaten van een tweede test. “Ik wil mijn familie pas weer ontmoeten als het ziekenhuis bevestigt dat ik het virus niet heb”, zegt Mangundok. Tot die tijd verblijft hij in een hut met zijn nieuwe hond.

cc-foto: Free-Photos