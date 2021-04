Man aangehouden voor beramen terreuraanslag op vaccinatielocatie

In Den Helder is een man opgepakt omdat hij een aanslag wilde plegen op een vaccinatielocatie, gevestigd in het oude stadhuis. Dat meldt de NOS. Het gaat om een 37-jarige inwoner van de plaats die met een vuurwerkbom zijn daad wilde uitvoeren. Hij wordt verdacht van een misdrijf ‘met terroristisch oogmerk’.

‘Verdachte heeft met zijn handelwijze beoogd om de bevolking ernstige vrees aan te jagen en economische en sociale structuren van het land te ontwrichten,’ aldus Justitie. Daarnaast wordt hij ervan beschuldigd de volksgezondheid schade toe te willen brengen, want: ‘Hoe minder mensen kunnen worden gevaccineerd hoe meer slachtoffers het virus zal maken.’

De man is al op 18 maart opgepakt, maar het nieuws is nu pas naar buiten gebracht. Het is niet de eerste keer dat een coronabestrijdingslocatie doelwit is van terreur. Zo werd vorige maand een explosief gedetoneerd in een coronateststraat in Bovenkarspel en begin dit jaar werd in Hilversum brandbaar materiaal aangetroffen bij een teststraat in Hilversum. Een week daarvoor ging in Urk een teststraat van de GGD in vlammen op en medewerkers van de GGD-locaties zijn veelvuldig doelwit van intimidatiecampagnes.