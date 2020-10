Man dient petitie in om vrouwen gedwongen anticonceptie toe te dienen

Vrouwen die kampen met verslavingsproblemen, een psychiatrische aandoening hebben of al meerdere kinderen hebben die uit huis geplaatst zijn, moeten gedwongen anticonceptie toegediend krijgen. Dat vindt voormalig kinderrechter Cees de Groot. Hij heeft namens een zogenaamde expertgroep een petitie ingediend bij de Tweede Kamer.

De petitie is afkomstig van de “Beraadgroep verplichte anticonceptie” en werd mede ondertekend door oud-VVD-senator Heleen Dupuis. Volgens De Groot bestaat er “een blinde vlek voor de belangen van het kind”. De oud-rechter erkent dat het recht op voortplanting in de grondwet verankerd is, maar zo redeneert hij: ‘We hebben ook het beginsel dat je niet van je rechten gebruik mag maken als je daarmee een ander schade toebrengt.’ Met de petitie zegt de expertgroep ‘een stem geven’ aan toekomstige kinderen van ouders die er niet voor kunnen zorgen.

De Beraadgroep wil voor elkaar krijgen dat de Raad voor de Kinderbescherming en de officier van justitie de rechter kunnen verzoeken iemand te dwingen tot anticonceptie, zoals een implantaat of een prikpil. Als het beter gaat kan de rechter de verplichting weer opheffen, aldus De Groot.

Er zijn geen cijfers die de noodzaak van een extreme inbreuk op vrouwenrechten zoals De Groot voor ogen heeft ondersteunen. Zelf geeft hij toe dat ‘het aantal vrouwen dat kinderen krijgt terwijl ze dat niet aankunnen’ nergens wordt bijgehouden. Hij baseert zijn plan dan ook slechts op een schatting dat het om ‘enkele tientallen vrouwen in iedere grote stad gaat’.

Het is niet de eerste keer dat De Groot zijn plan indient. In 2017 probeerde hij het al eens, maar dat werd toen direct van tafel geveegd. Met de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 in zicht, hoopt de Beraadgroep dat er maatschappelijk debat over het onderwerp kan ontstaan.

Nog één keer voor de politici in the back: handen af van onze baarmoeders. En houd je naar eugenetica riekende shit bij je. Fucking hell. https://t.co/LMuVN0HAap — Asha ten Broeke (@ashatenbroeke) October 27, 2020

Zo benieuwd wanneer het debat over gedwongen vasectomieën bij ongeschikte vaders losbarst. — Meredith Greer (@MeredithGreer) October 27, 2020

Bronnen: AD, Trouw / cc-foto: NIAID